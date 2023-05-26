平價百元小火鍋+1！ 永和高CP值「吉拾鍋」5/27新開幕 手刀搶吃「一鍋1元」

鍋控手刀衝！吾蜂美味集團打造旗下第二個鍋物品牌「吉拾鍋」，佛心價格卻能無限享用自助吧暢飲、試喝湯頭，10種湯底價位全公開，不只要好吃，也要挑戰市場最低價！慶祝開幕，於5/27至5/29一連3天，推出最低只要1元就能爽吃鍋的活動。

圖／吉拾鍋提供

擁有老先覺、潮味決、麵匡匡的吾蜂美味集團，推出全新個人鍋品牌「吉拾鍋」強調快速、方便即食、高CP值的吃鍋體驗，帶來三大主軸元素。「鍋底」多達10種，更提供3種風味湯頭可先行「試喝」。價格落在128~178元，可以自由選擇搭配「火鍋料組合」或「蔬菜組合」，同時提供自助吧暢飲和白飯無限享用，就是要讓大家可以心滿意足的吃個過癮。

圖／吉拾鍋提供

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吉拾鍋開發出10種鍋物湯底，以清淡鮮味的昆布為基底「歐伊系昆布鍋」更只要128元，重口味者能選擇「So Hot 麻辣鍋」、「賢慧系豚骨鍋」、「韓流辛奇鍋」、「哈啾胡椒鍋」以及「剝皮辣椒瓜仔鍋」等好料，更有特別口味如「羅曼蒂克牛奶鍋」、「波希米亞番茄鍋」、「悶燒系沙茶鍋」等湯底，就連茹素者也有「草食系鮮蔬鍋（方便素）」，口味相當多元。

圖／吉拾鍋提供

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開幕限量銅板價，自5/27至5/29，開幕3天限定，上午11:00於吉拾鍋發放號碼牌，憑領取之號碼牌可購買相對應金額之鍋品，1號號碼牌單鍋1元、2號號碼牌單鍋2元，依此類推，50號號碼牌單鍋50元，每日限量50名，每人每一號碼牌限購乙鍋。

「吉拾鍋」新北永和店

地點：新北市永和區福和路 290 號

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