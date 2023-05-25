月底省荷包 4大速食店祭優惠！麥當勞薯餅買一送一、漢堡王「這時間」任選3件89元
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文／陳羿郿
愛吃速食的朋友們快收藏！五月底不少速食店都推出優惠活動和新品，《網路溫度計》整理了四間知名速食店的優惠活動，喜歡速食的人千萬別錯過了，順便一起省荷包！
麥當勞歡樂送獨家優惠：6塊麥克雞塊、薯餅買一送一
麥粉有福了！5月24日起至6月13日，限時21天，凡使用麥當勞歡樂送網路訂餐，結帳時輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克雞塊、薯餅、酥嫩雞翅、經典美式（冰/熱）買1送1（五選一）優惠。
拿坡里：大披薩+6塊炸雞桶下殺76折
拿坡里即日起至6月6日於披薩炸雞店祭出爽吃「大披薩+6塊炸雞桶下殺76折」限時優惠，並開放大披薩口味任選，6塊炸雞桶則吃得到3塊腿排、3塊棒腿，同步也能把整桶換成烤雞。
頂呱呱：＋1元多1件
頂呱呱從5月24日起至5月31日，限時8天，全台各店（除劍潭、桃園機場店）推出激省大作戰 「+1元多1件」優惠，包括呱呱包X1顆、地瓜薯條X1份、原味翅小腿X2支（三選一），數量有限，售完為止。
漢堡王消夜場優惠：3件組只要89元
漢堡王推出深夜食堂超級星級餐，每晚20:00至各店打烊前「臨櫃」結帳，包含4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、蘋果派，以及指定中杯飲料（可樂/七喜/激浪/橘子味汽水/檸檬風味紅茶/綠茶），任選3件只要89元。
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