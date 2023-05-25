快訊

幸運兒就是你！3-4月統一發票開獎了 千萬獎號「20783987」

撐不下去？苗栗縣賢德工商申請「停招」 確定熄燈

到案了！陸生「張海川」全台到處恐嚇放詐彈 大陸公安5日傳喚他「已坦承犯案」

月底省荷包　4大速食店祭優惠！麥當勞薯餅買一送一、漢堡王「這時間」任選3件89元

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：pexels

文／陳羿郿

愛吃速食的朋友們快收藏！五月底不少速食店都推出優惠活動和新品，《網路溫度計》整理了四間知名速食店的優惠活動，喜歡速食的人千萬別錯過了，順便一起省荷包！

麥當勞歡樂送獨家優惠：6塊麥克雞塊、薯餅買一送一

麥粉有福了！5月24日起至6月13日，限時21天，凡使用麥當勞歡樂送網路訂餐，結帳時輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克雞塊、薯餅、酥嫩雞翅、經典美式（冰/熱）買1送1（五選一）優惠。

拿坡里：大披薩+6塊炸雞桶下殺76折

拿坡里即日起至6月6日於披薩炸雞店祭出爽吃「大披薩+6塊炸雞桶下殺76折」限時優惠，並開放大披薩口味任選，6塊炸雞桶則吃得到3塊腿排、3塊棒腿，同步也能把整桶換成烤雞。

頂呱呱：＋1元多1件

頂呱呱從5月24日起至5月31日，限時8天，全台各店（除劍潭、桃園機場店）推出激省大作戰 「+1元多1件」優惠，包括呱呱包X1顆、地瓜薯條X1份、原味翅小腿X2支（三選一），數量有限，售完為止。

漢堡王消夜場優惠：3件組只要89元

漢堡王推出深夜食堂超級星級餐，每晚20:00至各店打烊前「臨櫃」結帳，包含4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、蘋果派，以及指定中杯飲料（可樂/七喜/激浪/橘子味汽水/檸檬風味紅茶/綠茶），任選3件只要89元。

愛吃速食的朋友們快收藏！五月底不少速食店都推出優惠活動和新品，《網路溫度計》整理了三間知名速食店的優惠活動，喜歡速食的人千萬別錯過了，順便一起省荷包！

image source：pexels

延伸閱讀

懶人包／520好康大比拚！超商、影城、Pizza、手機優惠總整理

恭喜您獲得特大杯好友分享！星巴克「買一送一」開抽　「爽喝22天」活動網址快收藏

滴妹聯名霜淇淋太夯！超商臉書社團急改「1規定」　網嗨喊：德政

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

延伸閱讀

速食優惠開吃！ 麥當勞雞塊、薯餅、冰炫風「買1送1」、頂呱呱「+1元多1件」、必勝客「一公尺巨飽盒」登場

速食店見證愛情！準新人寄婚禮邀請函 麥當勞竟給「驚喜賀禮」

少了靈魂！她吃麥當勞雞塊發現「味道不一樣了」引共鳴 員工曝原因

520爽吃冰品！ 麥當勞限量巧克力焦糖冰炫風、全家霜淇淋買一送一、OKmart霜淇淋特價19元

相關新聞

太香啦！繼光香香雞50周年第二波「酥炸魷魚半價」超值加購　搭配特製酸甜醬開胃又涮嘴

炸物控看過來！繼50周年第一波優惠後，繼光香香雞接力再推第二波好康，即日起至6/7一連14天，只要有消費就享超夯「酥炸魷魚」半價加購價，搭配獨門酸甜醬，讓人吃一口就驚豔，還會忍不住一口接一口。

家樂福60元「平價幸福餐盒」再推新菜色 香烤嫩雞胸全台量販店開賣

家樂福與農委會攜手合作推出的「平價幸福餐盒」超熱賣，至今2波台灣鯖魚平價幸福餐盒、炸豬排平價幸福餐盒累積銷售超過42萬個...

王品「最肉」1歲生日享「日本A5黑毛和牛買1送1」！加129元爽吃安格斯翼板牛排

品集團旗下燒肉餐酒館「最肉」燒肉餐酒館為慶祝著開幕週年慶，準備超殺優惠活動來回饋顧客的支持，即日起到6月底，每週日至週四的晚上8點半以後，到店用餐即可享受肉品拼盤買1送1的特折扣，直接能品嚐到多種精選肉品的絕妙組合，盡情感受肉香的美妙滋味。

淡江人哭了！35年早午餐店小小麥熄燈 預定6/16收攤

位於淡水區英專路的早午餐店小小麥，是許多淡江大學學生的共同回憶，已經營35年，不料卻傳出將於這學期結束後，就要在6月16...

小華堡、雞塊買1送1！漢堡王最新優惠券　24商品5折起

隨著6月畢業季到來，「漢堡王」自6月1日起推出「畢業狂歡優惠券」，共計24個優惠品項，享最低5折起，其中小華堡、4塊雞塊...

壽司郎「鮪魚極上赤身」40元！九州紅魽、明太子新上桌

日本的九州擁有豐富的美食，即日起至6月11日期間，「壽司郎」特別以劍先烏賊、紅魽等海鮮食材，以及博多明太子等食材入饌，限...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦