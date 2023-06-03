壽星吃到飽不用250元！ 桃園「老燒肉」單點+自助超過100種選擇 平日可點滿120分鐘吃更爽

單點+自助超過100種選擇

招牌寫著和牛吃到飽！原本以為是間單點店，沒想到是間燒肉吃到飽，不吃牛498元就能吃到飽，668元菜單有和牛、牛舌、神戶牛、法式彎刀羊…燒烤+火鍋吃到飽，平日來沒客滿可以點滿120分鐘，當日壽星來吃還能打5折～

老燒肉 在哪？

老燒肉位在龍潭中正路上，從交流道下來約5分鐘，在多叉路口7-11斜對面，看到黑色招牌老燒肉就是！距離龍潭大池約5分鐘車程，吃飽喝足還能去散散步。

一開始看到“和牛吃到飽”想說肯定不便宜！進去才知道很親民，連學生都消費的起。

門口有長凳可坐，外面這超大衛兵好可愛，還會發出音樂聲，深受小朋友們喜歡～

清水模工業風．下吸式油煙

老燒肉挺有自己特色，以工業清水模當成設計元素，挑高時尚感很好拍！每桌下方配置專業吸油煙管，下吸式排煙管，讓燒肉店看起來更寬敞，靠牆面沙發椅坐起來也挺舒適。

老燒肉吃到飽 菜單

老燒肉有498元、668元兩種價格，兩種菜單都有清楚標示品項，右邊668元框起來是498元沒有的菜色，平常不吃牛的朋友，直接點498元吃到飽～

壽星當日半價．當月88折

壽星來吃很爽！結帳出示有效照片證件，生日當天來吃直接半價，當月也打88折不限次數，如果以498元來算，壽星不用250元，這價格也太吸引人了，不是壽星也沒關係，特約店也有9折優惠～

自助區吃到飽

自助區集中在左邊，有時蔬、水果、炸物、小菜、飲料、甜點、冰淇淋..等，加上MENU肉品、海鮮，多達上百種選擇，好適合有選擇障礙的人，這通通隨你吃，前提是不能浪費食物！超量點菜沒吃完，每人會加收50元清潔費，很合理～

飲料有可樂機、果汁、冰沙、咖啡機、乳酸飲料，還有霜淇淋與挖球冰淇淋，飲料自助區動線是凹字型，看起來就像吧台，一次進去三個人可能會太擠。

吃到飽就是要擺滿整桌！看起來才有食慾讓人衝動，有玉米、小雞腿、香菇、蛤蠣、丸子⋯等，水果不定時變換，像今天的紅龍果、西瓜就很甜好吃。

冰心地瓜、餐包、大香菇也是必拿！

調味好的雞腿雞翅都是熟食，兩面烤熱就能食用。

小菜都是店家手工製作，有醃蘿蔔、醃黃瓜、韓式泡菜、海帶…等，吃燒肉搭配小菜開胃解膩。

柳橙汁是廚房自己鮮榨，看得到滿滿纖維，這杯外面至少也要賣50元吧！當然要多喝幾杯。

醬料區有好幾種口味，有泰式、中式、韓式、日式、辣豆瓣…等，麻辣醬聞起來好像麻辣鍋，完全就是我的菜～

甜點有日本蒟蒻做的果凍。

烤肉前說明．桌上調味粉

新式爐火要先把木炭燒到變紅才能轉小，生肉要烤之前，可以先沾店家特製的浸汁，蛋白質比較健康！桌上提供孜然粉、玫瑰鹽與芥末粉，想少點負擔可以選調味粉。

佳餚輪番上陣中！和牛、帶骨牛小排、鹹豬肉、彎刀羊排、豬大腸頭、骰子牛、松阪豬、神戶牛、牛板腱、伊比利豬、嘟嘟小香腸、墨西哥烤翅、德式香腸、鯖魚、魚下巴、白蝦、烤魚片、泰式酸辣小花枝…等，點不到菜單品項的一半，桌子就已經滿了啦～

烤網抹點馬鈴薯，讓澱粉質填滿烤肉網，形成保護膜就能預防沾黏，用馬鈴薯也比較健康喔！

柳橙汁好好喝！酸甜交織有好多果肉，

小火鍋

668元吃到飽會多一個小火鍋，戰力不強的，建議還是全心全力攻肉！因為想喝熱湯，所以點來吃，吃膩烤肉也能改成涮肉～

活動送生食級生蠔

這次剛好有活動，拿到日本生食級生蠔！放到烤網上稍微烤一下，品嚐前擠點檸檬汁更提味，生蠔水潤有爆漿感，還有大海鮮鹹味。

海鮮拼盤

肉品每份是5～6片、蔬菜海鮮每份1~3片，第一輪點了鯖魚、秋刀魚、魚下巴、柳葉魚、白蝦、腰子貝、鳳螺、烤魚片、泰式酸辣小花枝、大魷魚⋯⋯等。

魚片放在錫箔紙上更方便烤，魚肉已調味不用另外沾醬。

帶骨牛小排、骰子牛、神戶牛、松阪豬、黑毛豬⋯⋯通通來。

松板豬烤到外酥脆內彈牙，越嚼越香！

生肉沾浸汁

生肉要烤前先沾浸汁，浸汁裡有檸檬汁、蘋果醋、洋蔥、蒜泥、啤酒花和可樂，沾過浸汁烤，蛋白質比較健康。

和牛吃到飽！

和牛分很多種等級，以668元來講可以吃到和牛，我們已經很滿足了，這油花分佈好細緻，還沒開始烤就讓人垂涎不已，所以視覺有多重要，先看飽再吃飽～

除了燒烤拿來輕涮也不錯！

放到烤網上發出滋滋響聲！烤到一面出油，再翻面烤個30秒，粉嫩色七分熟我最愛。

趁熱吃滑嫩中帶嚼勁，這肉汁豐盈又香甜，原味有滿滿牛脂香，第二片撒點玫瑰鹽更襯托肉甜，以688元吃到飽這肉質很不錯！

好軟嫩的神戶牛

看到神戶牛迫不及待立刻烤，牛肉就是要五分熟、七分熟最讚！剛烤好的神戶牛有著粉嫩色，邊夾邊滴肉汁，吃起來比想象中香軟細緻，吃原味就不錯這盤必點～

沾點麻辣醬更對味！懷念麻辣鍋的香沾這個就對了。

牛滷肉燥飯

這碗真的不能點！吃一口就停不下來，佔我的胃容量，肉燥整個很下飯，加上店家醃製酸甜小黃瓜，搭配起來越吃越開胃，整碗三兩下就扒光光見底。

朋友說吃燒肉配酒才過癮！現場有滿多酒類可以單點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

接著嗑海鮮大餐！店家建議放到旁邊烤不容易焦，像我這種只會動口不會烤的人，也能直接放到小火鍋煮，海鮮精華釋放火鍋裡，再加點蛤蠣肯定也是好喝～

鳳螺烤到冒泡泡就可以囉！再撒一點調味粉更讚。

泰式酸辣小花枝很Ｑ軟好吃！白蝦個頭滿大也好剝殼。

厚切三層和古早味鹹豬肉也來一份！豬肉需烤到兩面全熟，三層烤到酥脆放到生菜裡，加泡菜、韓式沾醬一起吃，就是韓式燒肉，古早味鹹豬肉醃漬入味，吃原味就滿香。

接著是帶骨牛小排登場！烤到外觀有點焦脆感，咬起來扎實有嚼勁，有的人就是喜歡吃帶骨肉。

烤餐包．燒肉捲餅

這的餐包是中壢人人餐包，雖然吃過很多次，我還是拿一個來回味一下，夾在手上稍微兩面空烤，兩面溫溫就可以吃囉！好熟悉的牛排餐包味～

薄餅烤個10秒就能拿起來，包肉加蔬菜捲起來吃，這墨西哥捲餅根本是陷阱，食量小的吃完這捲就半飽了！可是一吃又停不下來～

魚下巴烤到外皮微焦脆，簡單撒點芥末鹽、孜然粉或玫瑰鹽，外酥內嫩就滿好吃。

一直吃肉肉海鮮，來點小黃瓜換換口味，小黃瓜好新鮮吃得到食材原味，帶殼玉米筍也來一點。

自然柑紅色的天使紅蝦，烤到蝦身彎曲就差不多好囉！

蛤蠣放中間一下就烤熟！這蛤蠣湯一滴都不浪費，小杯拿起來直接喝，濃郁甘醇好喝～

蔥鹽 牛舌

牛舌烤到表面出血水變色，放點蔥鹽捲起來烤，一口塞到嘴巴，除了牛舌的Q彈、脆口，還有薄鹽蔥香～

飯後甜點

飯後烤麻糬、棉花糖，爆開麻糬沾煉乳、花生粉，就是熟悉的烤麻糬，棉花糖直接烤會黏網，拿手上空烤到微焦黃即可，蒟蒻凍能幫助消化也滿好吃，有客人把烤餅拿來包冰淇淋，冷熱交織感覺好有創意，可惜我吃不下啦～

＊不吃牛可點498元，最貴吃到飽也才668元！就能吃到和牛、牛舌、伊比利豬、神戶牛、松阪豬和彎刀羊，以這價位來講沒啥好挑剔，平日沒客滿可以點到120分鐘，當日壽星打5折、當月壽星打88折，連壽星優惠也很吸引人～

老燒肉

電話：03-4897050

地址：桃園市龍潭區中正路上華段1號

營業時間：平日17:00~23:00/假日12:00~23:00

粉絲專頁：老燒肉

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 https://almablog.com.tw/blog/post/203062 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康