王品「最肉」1歲生日享「日本A5黑毛和牛買1送1」！加129元爽吃安格斯翼板牛排

品集團旗下燒肉餐酒館「最肉」燒肉餐酒館為慶祝著開幕週年慶，準備超殺優惠活動來回饋顧客的支持，即日起到6月底，每週日至週四的晚上8點半以後，到店用餐即可享受肉品拼盤買1送1的特折扣，直接能品嚐到多種精選肉品的絕妙組合，盡情感受肉香的美妙滋味。

圖／最肉燒肉餐酒館提供

「最肉」餐酒館以其獨特的燒肉體驗和卓越的調酒選擇而聞名。這裡提供了多種口味的燒肉套餐，搭配冠軍調酒，希望營造出令人難以抗拒的「成人」饕餮盛宴。「最肉」燒肉餐酒館的開幕周年慶，除了滿足了美食愛好者的味蕾，也為那些辛勤工作的上班族們帶來了放鬆享受美食的機會，因此，即日起至6月30日，每週日至週四晚上8點半入位的客人，即可享受「日本A5黑毛和牛拼盤」、「澳洲金牌全血和牛拼盤」和「肉感四重奏拼盤」等多種肉品拼盤的買1送1優惠。以其中價格最高的「日本A5黑毛和牛拼盤」為基準計算，最高直接節省高達1,180元（需另外支付10%的服務費），真的必吃。

圖／最肉燒肉餐酒館提供

而在6月1日至6月30日期間，「最肉」餐酒館還將推出一道限時供應的「安格斯翼板牛排」，這款牛排號稱肉質非常細嫩，帶有大理石般的紋理讓肉質分佈均勻，入口即化。不論是平日還是假日，只要店消費滿低消500元，即可以特價僅需129元的優惠價格加購，直接爽吃牛排。一系列週年慶祭出多種優惠活動，肉肉控不要錯過了！

圖／最肉燒肉餐酒館提供

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