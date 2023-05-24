頂呱呱「頂不住」了！ 新菜單調整售價「套餐類貴10元」　今年1月才漲過一波

高雄人震驚！高雄在地人氣燒肉「逐鹿炭火燒肉高雄店」於粉絲頁發布停業公告，表示因租約到期，將於6/24停止營業，建議顧客可至其他分店用餐。消息一出，便讓不少在地網友回應表示「高雄市的市區都沒得吃了」、「

2023-05-24 15:00