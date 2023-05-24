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頂呱呱「頂不住」了！ 新菜單調整售價「套餐類貴10元」 今年1月才漲過一波
頂呱呱「頂不住」了！ 今年1月才漲過一波的頂呱呱公告，不敵成本調漲，從去年中至今年5月，原物料成本調漲已達15-35%，除了原物料調漲以外，綜合包材、電費、人力等成本在兩年內不斷調漲。因此今(24)日最新宣布調整菜單售價，5月25日起套餐類統一調漲10元，單點類部分則調整5-10元不等。
頂呱呱說明，這次菜單調整內容，套餐類統一調漲10元，套餐漲幅為4.6%。針對單點類部分斟酌調整5-10元不等，招牌單品原味炸雞、呱呱包、甜甜包2入、玉米濃湯等調漲5元；一口翅、辣味雞翅、呱呱雞排、無敵烤腿等調漲9-10元，其他像特餐點心口袋披薩、德式香腸捲、芝心乳酪棒調漲４元，明星商品如地瓜薯條、雞脖子、阿勇雞塊、紅茶雪泥皆無調漲，整體漲幅為7%。
頂呱呱調整售價的同時，也祭出限時加碼回饋消費者，推出限時加碼激省大作戰「加一元多一件」活動，至線下門市購買任一超值套餐，即可用１元加購人氣商品－呱呱包、地瓜薯條、原味翅小腿2入(三選一)，想吃什麼就加什麼。此外同步攜手UberEats，推出超殺優惠，明星商品「雞脖子及紅茶雪泥限時買一送一」，並加碼推出老饕才懂得吃的人氣一口翅8折優惠。
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