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生吐司控瘋狂了！雪見大福、蘇澳黑鮪魚、法芙娜巧克力口味堆疊　2.5公分厚片幸福感必嚐

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／島嶼生吐司提供
圖片／島嶼生吐司提供

「島嶼生吐司」的抹醬厚片吐司，被網友稱為「吃過後再也回不去」；曾在網路上試賣一個月就創下數十萬片的銷售佳績，上架全家便利商店網購更在一天售罄六萬片，你吃過了嗎？

島嶼生吐司厚片不斷在口味上推陳出新，滿足所有消費者。圖片／島嶼生吐司提供

島嶼生吐司當初創立的理念是「以三款高品質小麥研發製作新鮮美味的生吐司，配上長時間熬煮抹醬及配料，打造地表最低價格的抹醬厚片純生吐司」，2021年創立至今已推出超過20種口味，不斷研發獨家創意口味。

全新推出限量甜口味的「雪見大福生吐司厚片」、「法芙娜巧克力生吐司厚片」、雙色「黑芝麻生吐司厚片」，還有台灣唯一的「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片」及「金華火腿生吐司厚片」共5款絕無僅有的獨家口味，豐富的口感讓人一吃難忘。

好吃健康，卻不貴的厚片生吐司誕生原因

來自日本的生吐司以講究的食材及製程，造就「連吐司邊都好吃」的美好滋味，但是進口品牌生吐司「高貴」的價格卻常常讓人望而卻步。

生吐司厚片採單片包裝，方便保存。圖片／島嶼生吐司提供

島嶼生吐司創辦人陳威宇，從事烘焙原料供應商十多年，只是一個簡單的念頭：「讓小朋友的早餐可以在50元內吃到好的生吐司」，讓他毅然決然投入這個在別人眼裡看起來不切實際的市場。

他說：「你一定無法想像，台灣人一天消耗掉的吐司數量十分驚人，從早餐連鎖店的各式吐司，到輕食店的三明治、法式吐司等不同的吃法，相信都曾經是你生活中的日常，但你可能不知道，同樣是吐司，除了好不好吃之外，也有『健不健康』的差異！

因為了解烘焙原料市場，陳威宇很清楚大多數早餐店用的白吐司，因成本關係只能購買較低價的白吐司。

因為自己也有小孩，所以陳威宇決定，用經營團隊多年來一直致力推廣的台灣小麥加上加拿大、美國的優質小麥調配出黃金比例的麵粉，加上鮮乳坊的鮮奶、法國動物性鮮奶油、澳洲天然奶油、奶粉，以天然酵母低溫長時間發酵製作出健康美味的生吐司，切成厚片後，配上長時間熬煮抹醬及配料，製作出好吃、健康，但價格卻低到讓人懷疑的「厚片生吐司」。

「傳統吐司大多半條、一條切片賣，很少賣單片，因為切面容易讓水份散失而變乾硬；而生吐司因為含水量高，保濕度好，所以有些生吐司專賣店敢切成單片賣。」陳老闆說：「島嶼的生吐司，烤好後質地很柔軟，所以我們必須冷凍之後才能切片，進行接下來的抹醬程序。」

超推！你沒想過的期間限定新口味

在生吐司的生產過程中取得價格優勢，讓島嶼能實現「50元以內的加料生吐司厚片」，但是抹醬可不馬虎。

例如在全家便利商店限量6萬份的「蒜香」口味，用的就是在迪化街採購的優質新鮮大蒜自己做抹醬；花生厚片用的是名店新福源的花生醬；用澳洲進口奶粉做的奶酥抹醬，還有各式嚴選食材做的鹹口味厚片，例如泰式打拋豬、咖哩火腿起司·····等。

除了基本款口味之外，也不定期推出各種限量款的新口味：

蘇澳黑鮪魚生吐司厚片（75元）特別請蘇澳漁船將捕撈起來的黑鮪魚，在漁船上趁新鮮煮熟後直接油封鎖住最鮮美的滋味；然後加上輕烤過的洋蔥和黑胡椒，吃得出黑鮪魚的獨特香氣，因為製作費時成本高昂，所以限量六尾黑鮪魚。（5月17日～6月底限定販售，售完即止）

蘇澳黑鮪魚生吐司厚片。圖片／島嶼生吐司提供

雪見大福生吐司厚片（75元）在厚片生吐司上放了濃郁的起司片，搭配日本進口的LOTTO雪見大福冰淇淋，建議使用微波爐加熱，咬下大福的瞬間，融化的冰淇淋崩流爆漿，搭配軟化起司片鹹香的風味，與生吐司柔軟的口感，極為對味。（7/1～8月底限定販售，售完即止）

雪見大福生吐司厚片。圖片／島嶼生吐司提供

金華火腿生吐司厚片（75元）靈感來自於湘菜名菜「富貴雙方」，選用萬有全的蜜汁金華火腿搭配香濃的高融點起司片，並在蜜汁火腿上多刷一層糖霜增加風味，甜鹹交織的風味，令人拍案叫絕。（7/1～8月底限定販售，售完即止）

金華火腿生吐司厚片。圖片／島嶼生吐司提供

法芙娜巧克力生吐司厚片（75元）採用可可脂含量高達63%的頂級法芙娜巧克力製作，除了可可卡士達之外，再灑上可可粉與OREO脆片，讓風味有更多層次變化。（5月17日～6月底限定販售，售完即止）

法芙娜巧克力生吐司厚片。圖片／島嶼生吐司提供

黑芝麻生吐司厚片（55元）百分之百進口黑芝麻磨成醬後，加炒過的黑芝麻粉、馬斯卡邦起司和動物性鮮奶油做成香濃的黑芝麻醬，生吐司部份則用單純發酵奶油、純豆漿，鮮奶、動物性鮮奶油及麵粉、天然酵母發酵製作而成，最後將黑芝麻醬抹在桿平的麵團上捲起，利用整形方式揉卷成型；長時間低溫發酵再烤製後，切面是漂亮的大理石紋路，吃起來更是濕潤柔軟，充滿黑芝麻的迷人香氣。（即日起新上市，常態販售商品）

黑芝麻生吐司厚片。圖片／島嶼生吐司提供

／生吐司回烤小訣竅！／步驟1：在生吐司表面上噴上少許水。步驟2：選擇自己有的機器回烤微波爐：800W，微波約60秒。氣炸鍋：180度烤約3～5分鐘。烤箱：預熱至200度C後，烤約5分鐘。（回烤時間僅供參考，實際回烤時間仍需依各不同機器功率、溫度而定）

／INFO／島嶼生吐司官網

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211818

生吐司 巧克力 早餐

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