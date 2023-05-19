私品茶變MiniCup！ 全家鵝黃色「茉莉綠茶迷你杯」超可愛、7-ELEVEN「星宇迷你咖啡」倒數販售

迷你杯又出新品了！ 小巧可愛的迷你即溶咖啡杯「全家MiniCup」，過往曾出過湛藍色、櫻花粉等造型，這回主打全新盛夏款，把私品茶變身為MiniCup，呈現全新茉莉綠茶新風味；7-ELEVEN聯名星宇航空「冷萃咖啡迷你杯」限時販售至5月底止。

圖／全家便利商店

一開賣就熱賣到不行的全家迷你杯，這次把私品茶縮小變身，再度發揮創意特別推出了「迷你杯私品茶」盛夏款，鵝黃色繽紛吸睛外型，讓人一眼愛上直呼太可愛了，將綠茶和茉莉花粉完美融合呈現「茉莉花綠茶」私品茶MiniCup，一杯只要25元就入手，可至全家「全+1」社群電商購入，8入售價300元，特價一組200元。

圖／全家便利商店

7-ELEVEN聯名星宇航空開發科技感十足的「凍乾冷萃咖啡迷你杯」，以飛翔時刻看著窗外景色，邊細細品嚐一杯細緻的咖啡為概念，只要三秒就能還原一杯現磨咖啡，超Q咖啡杯造型，喝完還能收藏。5/30前還能於全台7-ELEVEN門市購入，5入售價250元，優惠價189元。

圖／SUNFRIEND MOUTH提供

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