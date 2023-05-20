端午節「粽」局之戰！6家粽子「北海道干貝、鮑魚、泰式蝦醬」口味全都有 外送自取不受限

根據粽子購買行為調查發現：高達6成5上班族，希望冷凍粽子配送方式可以選擇「外送或自取」，紛紛表示「宅配比較難控制送達時間」、「警衛室不幫忙代收冷凍包裹」等苦惱。

因此 Oddle 編輯貼心整理6家「外送、自取」粽子與端午節大餐，外送、自取時間任你指定，不受宅配物流限制，限量粽子口味還能提前預訂，不再擔心美味撲空！加上近期疫情升溫，宅家吃飯沒新點子，蒸一顆滿滿餡料的粽子，在家也能輕鬆備餐。

台北老爺酒店

圖／ 台北老爺酒店

台北老爺酒店上乘之選【粽金禮讚】。

台北老爺酒店的粽金禮讚，精選多款獲獎無數的特色經典粽子，包含「咖哩起司和牛粽」嚴選和牛臉頰部位，以葡式咖哩醬與新鮮時蔬滷製，咖哩及蔬菜香氣完美融合，再以雙起司及雞腿菇包製，一口咬下可品嚐到起司與咖哩濃郁醬香、「人蔘花雕雞粽」嚴選長糯米與花雕酒經過30小時的浸泡，米粒充分吸收酒香精華，再與人蔘、雞肉及多款養生藥材搭配而成，香氣四溢、口感十足、「三杯杏鮑菇粽」主廚精選上等杏鮑菇，以經典三杯作法料理而成，入口時菇肉肥厚滑嫩，，熟悉的家常風味讓素食者也能吮指回香！

店家官網： https://www.royal-taipei.com.tw/

瓦城泰式料理

圖／瓦城泰式料理

瓦城泰國料理品牌跨界美味【泰式蝦醬肉粽】 。

瓦城集團結合旗下品牌打造的跨界飄香粽，推出數款特色端午粽，展演泰式與台式結合的獨門好滋味！以主廚特製蝦醬，搭配軟嫩梅花肉、珠貝等豐富內餡的「泰式蝦醬肉粽」、吸附薑香麻油的糯米，裹住多汁嫩實的雞腿肉、鴻禧菇等鮮味內餡，搭上辣醬與鹹香脆佐料的「噴香麻油雞肉粽」，絕對是顛覆您味蕾的經典美味。還有多款美味甜粽等您來發掘！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/thaitowncuisine

寬心園蔬食餐廳

圖／寬心園蔬食餐廳

寬心園精緻蔬食料理隆重禮獻【紅藜松露杏鮑粽】！

2019兩岸十大伴手禮殊榮 與 2016蘋果日報評選百貨素粽類第一名

蔬食領導品牌寬心園推出的紅藜松露杏鮑粽，融合南部粽與北部粽做法，並嚴選中西兩大美味食材【義大利白松露醬】、【台灣紅藜】，與長糯米拌炒出香氣，包入精心滷製的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸煮，最後再以急速冷凍保留粽米的最新鮮的香氣及風味，是蔬食者心目中的經典美味！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/easyhouse168

炎香樓

圖／炎香樓 線上訂餐網站

台中粵式美食推薦-炎香樓，融合道地港味與創意料理，端午節推出多種口味粽子禮盒，包含古早味的「炎香懷舊粽」使用傳統工法炒香食材，Q潤扎實的糯米口感，炒香菜脯、花生、栗子、開陽、花菇、紅蔥酥等，最後使用米香包覆著油而不膩的五花肉與圓滿鴨蛋黃，每一口都是懷念的好滋味！

另外還推出「東坡肉家鄉粽」油而不膩、香嫩又入口即化的獨門東坡肉包進粽子裡，搭配四大海味之首的彈牙完整鮑魚，濃郁香氣與Q軟口感！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/yanxianglou

泰椰

圖／泰椰 線上訂餐網站

泰椰餐館以創新的方式將泰式料理在地化，將台式古早的“辦桌”文化融入進泰式風味，創造新穎的“新泰式料理”。端午節推出融合泰式風味的台式粽子，使用台灣溫體豬肉、豬油香炒油蔥酥、香菇、花生、花生粉、國姓鄉高級香菇、崑山栗子、台灣鹹鴨蛋黃、台灣長糯米、北海道3S高級干貝。5/31前訂購都享有早鳥優惠價喔！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/TaiYa2019/

華西街台南担仔麵

圖／華西街台南担仔麵 線上訂餐網站

華西街台南担仔麵干貝蓮子雞肉粽禮盒(冷凍)/8入

台灣第一家頂級豪華台式海鮮餐廳 – 華西街台南擔仔麵海鮮餐廳，是從路邊攤起家一路走來60年，創造出台式海鮮的超卓口味，口碑凌駕五星級飯店。端午推出「干貝蓮子雞肉粽禮盒」採用北海道瑤柱及黑豬肉、雞腿肉、綠豆蒜、鹹蛋黃、蓮子、北菇、等食材，享受高檔的粽子體驗！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/seafoodtaipei

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