不怕荷包瘦！ 2速食+2飯店+3吃到飽 小資族「報稅季省荷包」優惠攻略快追

在錢包最瘦的5月份，小資族們還有什麼「報稅季省荷包」的好方法？ udn小編蒐羅後發現5月份還有業者們祭出佛心優惠，2大速食推出炸雞、漢堡優惠餐、2大飯店供應你報稅就請客住房專案、3大吃到飽賺消費點數與加菜贈菜券，到5月底前皆有優惠，一起來追！

3大吃到飽

圖／王品集團提供

王品集團免費加菜，賺取瘋點數，只要在5月底前到「和牛涮」、「嚮辣」及「肉次方」任一品牌單筆消費滿1500元，結帳時出示「王品瘋美食」會員掃QR Code，即可獲得3張贈菜券。

「肉次方」於5/31前，點1500ml生啤酒，僅需加1元即可多一杯。「嚮辣」和牛麻辣鍋提供6種和牛吃法、頂級海鮮吃到飽，於5/31前，四人以上同行消費海陸頂級嚮套餐，其中一人擦紅唇用餐即可享受頂級龍蝦。「和牛涮」5月底前平日周一至周四，下午2點進場，用餐時間延長至3小時，可一路吃到5點，台北4家門店更加開放晚間8點場次，讓鐵粉們暢快享受美食。

2大速食

圖／漢堡王提供

漢堡王針對報稅月推出「稅月優惠餐」，自5/16至6/15期間臨櫃點餐「美式花生牛肉堡２套餐」就只要299元(原價388元)，雙人壓驚餐現省89元。套餐附餐為薯條(小)與可樂(中)，以雙數套餐計算折扣。不適用於兒童樂園、機場及科技廠商場店。

拿坡里炸雞專賣店5月推出內含4支棒腿和4塊腿排的「雞腿二重奏」，即日起至5/31特價369元(原價450元)，相當於84折。且點購「雞腿二重奏」可享加碼炸時蔬任選買一送一，例如點購新品「酥炸杏鮑菇」特價69元就能帶走兩份，買一送一同樣優惠至5月底。

圖／翻攝自拿坡里臉書

2大飯店

義大皇家酒店於5月起至6/30止，推出「萬稅萬萬睡」優惠方案，只要預訂官方網站上的任一住房專案或持未過期旅展住宿券，即贈送價值1,000元餐飲消費抵用券，於飯店內的星亞自助餐廳、皇樓中餐廳、義大利餐廳、柳町日本料理與牛排屋鐵板燒等主題餐廳用餐可直接現抵(5/7、5/20、5/27、6/3、6/10、6/22-6/24或過期住宿券、贈送券不適用，優惠不併用)。

圖／義大皇家酒店提供

義大天悅飯店則推出「你報稅·我請客」活動，自5月起至6/30止，預訂官網上的住房專案或持旅展住宿券於周日至周五平日入住，雙人以上成行，加碼贈送百匯自助晚餐乙客(周六及連續假日不適用)。

圖／義大天悅飯店

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