限時1天「免費吃韓式炸雞」！ 只要穿全黑 起家雞老闆請吃「頂級黑辣啵炸雞」
喜歡吃韓式炸雞的朋友看過來！ 正宗韓式炸雞品牌「起家雞」七週年專屬活動，要來免費請大家吃炸雞，於5/10於板橋民族店一日限定舉辦「全黑Dress Code」，完成活動指定打卡，就能獲得全新上市的「去骨頂級黑辣啵炸雞」乙份。
從炸粉、醬料，就連油炸技術都是堅持從韓國引進的「起家雞」，吃過的人都讚不絕口，最新上市的「頂級黑辣啵」，由三醬組合選用獨門黑醬+招牌洋釀醬+特調白醬，入口醬香濃郁、滋味甜鹹適中的微微辣調味，不僅保留了酥脆的外皮更能呈現「鹹香甜辣」，吃起來涮嘴又過癮！
最新推出七週年專屬活動，只有5/10一日限定，當天下午14時開始，只要穿著全黑(黑衣+黑褲+黑鞋)至板橋民族店拍照打卡上傳至FB、IG，並指定並標註 #起家雞頂級黑辣啵炸雞全新上市，即可免費領取頂級黑辣啵去骨炸雞乙份(限量100份，每人限領一份，數量有限、送完為止)。
起家雞七週年專屬活動
日期：05/10(三)
時間：14:00 開始排隊
地點：起家雞 板橋民族店（新北市板橋區民族路33號），依照指示動線排隊
活動方法：穿著全黑Dress Code(黑衣+黑褲+黑鞋)，於起家雞板橋民族店前指定背板拍照打卡上傳至FB、IG，即可免費領取「頂級黑辣啵去骨炸雞」乙份。
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