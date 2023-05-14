新美式義大利餐廳Pasta & Co.春夏新菜單：以創意fusion，帶來歡樂的美味新體驗

2023年5月4日，新美式義大利餐廳「Pasta & Co.」開幕正式屆滿一週年！與此同時，餐廳創辦人兼主廚Timothy也發表2023年春季新菜單：從開胃菜的紐約客牛肉塔塔、黑松露起士燉飯球，每日手工製麵的紫色鬱金香義大利麵、培根蛋奶炸小饅頭和小紅蘿蔔麵餃，到主餐的紐約式披薩，融合多樣食材以及不拘一格的烹調手法，以「創意fusion」為你呈獻令人驚喜連連的美味新體驗！

圖：Pasta & Co.春季新菜色呈獻令人心情愉快的繽紛色彩。（攝影：Wei）

Pasta & Co. 2023年春季新菜色：創意、繽紛與歡樂

圖：出生成長於紐約、對料理有天馬行空創意的主廚Timothy。（攝影：Wei）

Pasta & Co.是一間什麼樣的餐廳呢？

創店主廚Timothy曾於美國多家米其林星級餐廳歷練、任職人氣義式高級餐廳「PASTAIO」期間在台北掀起手工義大利麵熱潮，2022年5月獨立開設融合新美式風格的義大利料理餐廳Pasta & Co.，以義每日手工現做的義大利麵為主軸，結合餐廳、咖啡吧、商品市集等多樣形式，希望以平易近人的價格，讓更多人享用自己的創意美味。

餐廳定位雖是「新美式風格的義式料理」，但主廚Timothy的食材運用及烹調手法並不拘一格。他以出生成長的美國風格為基礎，再糅合自己在台灣工作生活的體驗，以fusion手法創意發想各種不受框架局限的美味料理。他笑說：「我喜歡透過料理分享自己的生活！」

Pasta & Co.義大利製麵師Orange笑稱自己和主廚Timothy是「創意暴走二人組」，為了讓餐桌看起來更歡樂，他們不斷在廚房實驗各種天馬行空的點子。2023年春季新菜單依然延續了兩人自開店以來秉持的「創意精神」，運用了很多不一樣的食材和烹飪手法呈現每一道菜，要讓來客在嚐味之中感受到春季的繽紛。

以下是主廚Timothy春季新菜單的7道料理呈現：

開胃菜︱招牌紐約客牛肉塔塔，結合多層次的口感與風味

發想自法式料理「牛肉塔塔」（Tartare），主廚Timothy選擇美國牛「紐約客」部位、口感扎實且油花均勻的前腰脊肉，去筋膜後細剁製成牛肉塔塔，拌入以酸黃瓜、酸豆、美國紅蔥頭、宜蘭三星蔥、法式芥末醬及伍斯特烏醋醬、日本KEWPIE美乃滋等多國風味食材所製作的醬汁，盛於鮮綠生菜上，再佐以初榨橄欖油、義大利帕達諾乾酪及主廚自製香草綠油。

這一道牛肉塔塔推薦搭配附上的木薯脆餅球一起吃，以小匙將脆餅球輕敲出一個洞，再填入牛肉塔塔──牛肉塔塔的冰涼、肉質扎實而鮮美的口感，脆餅球的酥香，生菜的清脆與鮮甜，多國素材所製作的醬汁，在口中交會出層次豐富、令人難忘的口感及風味！

圖：一道展現春季新綠風情的美味前菜：牛肉塔塔。（攝影：Wei）

開胃菜︱黑松露起士燉飯球，一口咬開酥軟的濃郁奶香

選用花東產的優質台灣米，蒸熟後拌入奶油松露醬、義式胡椒粉再手揉成小巧圓的飯球，填入煙燻斯卡莫札起司，冰鎮後裹上麵包粉下鍋油炸至金黃；起鍋後，飯球淋上Pasta & Co.自家的黑松露油、義大利百年品牌CARANDINI巴薩米克醋膏、義大利帕達諾乾酪。

一口咬開，酥飲飯球內是融化牽絲的煙燻起司，奶香撲鼻，佐以酸甜的巴薩米克醋膏，濃郁和清爽的不同層次交疊，讓人大感滿足！

圖：製作十分費工的黑松露起士燉飯球。（攝影：Wei）

開胃菜︱蒜味布里歐手撕麵包，手撕豪邁吃最對味！

主廚Timothy笑說自己喜愛製作「可以用手撕著吃」的料理，因為這樣吃更豪邁也更讓人直接感受到美味。手工製作的法式布里歐麵糰，淋上蒜頭、初榨橄欖油、巴西里、顆粒蕃茄醬，放入鑄鐵鍋發酵後入烤箱，出爐再刷上金黃色的蛋液並撒上海鹽。

手撕一塊蒜香撲鼻的布里歐麵包，這一定要抹上主廚推薦的風乾蕃茄辣味奶油一起吃！

圖：一上桌即以濃郁蒜香征服來客的鑄鐵鍋布里歐麵包。（攝影：Wei）

每日新鮮手工麵︱培根蛋奶胡椒炸小饅頭，從煉乳炸饅頭變化而來

「煉乳炸饅頭」是一道讓主廚Timothy印象深刻的經典台式美味，他也依此創作出一道屬於自己風格的「培根蛋奶胡椒炸小饅頭」：製作小饅頭形狀的義大利麵疙瘩，先下鍋油炸，拌入以培根、蛋黃和義大利帕達諾乾酪製作的培根蛋奶醬汁之後，再搭佐濃郁的CARANDINI帕瑪森義大利起司醬和清爽的巴薩米克醋──濃郁和清爽的搭配是主廚Timothy的得意手法，在其中找到最平衡也讓人吃不膩的美味！

圖：主廚將自己喜愛吃的煉乳炸饅頭變身成為一道fusion風格的義大利麵。（攝影：Wei）

每日新鮮手工麵︱紫色鬱金香義大利麵，一盤花果繽紛的盛宴

以天然食材染出五顏六色、造形活潑多變的手工義大利麵是Pasta & Co.的主要特色之一，為呼應2023年春夏主題，主廚Timothy請製麵師Orange特製了一款「紫色鬱金香義大利麵」：鬱金香造型的義大利麵，以甜菜根染出優雅粉紫；醬汁則是以紫包心菜、義大利帕達諾乾酪等食材製作的青醬；麵盛盤後，再佐以CARANDINI頂級陳年巴薩米克醋。

這道紫色鬱金香義大利麵聞起來、嚐起來有花果甜香，看起來也宛如春天繽紛盛開的花園，是一道兼具視覺、味覺、嗅覺多重感官享受的創意義大利麵！

圖：以甜菜根的天然色彩為鬱金香義大利麵染出優美粉紫。（攝影：Wei）

每日新鮮手工麵︱小紅蘿蔔頭花園糖果餃，法式經典菜的童心演繹

主廚Timothy奇想天外的一句「我們來做紅蘿蔔麵餃吧」，促成這道充滿童心與美麗視覺的義大利麵。整道料理的創意呈現擷取自法式經典家常菜「奶油炒豌豆與紅蘿蔔」，吃這道菜往往會搭配馬鈴薯泥和燉牛肉，於是製麵師Orange在手工製作的紅蘿蔔義式麵餃填入了酸奶洋蔥口味的馬鈴薯泥餡。為什麼是酸奶洋蔥口味？主廚Timothy笑說那是他最愛吃的洋芋片口味。

可愛的紅蘿蔔麵餃加上雞高湯、豌豆、燉牛肉，再飾以刨成捲曲形狀的紅蘿蔔片和山蘿蔔葉，讓盤中紅綠相間，讓人感受到春天百花盛開的繽紛。

圖：以糖果為名的可愛紅蘿蔔麵餃。（攝影：Wei）

主餐︱紐約式臘腸雞胸肉披薩，紐約美食的新創意

主廚Timothy將代表自己成長回憶的兩道紐約知名美食：義式辣香腸披薩（pepperoni pizza）和帕馬森起司雞排（chicken parm）結合起來，創意設計出了一道「紐約式臘腸雞胸肉披薩」。他將醃漬入味的雞胸肉拍扁成餅皮狀，裏粉下鍋炸成雞排，再抹以老乾媽辣味蕃茄醬、鋪上煙燻莫札瑞拉起司和義式辣香腸薄片，進爐焗烤而成。

以披薩滾輪刀劃下一片「披薩」，佐以辣味蜂蜜醬一起吃，甜辣香酥的口感，讓人覺得十分過癮！

圖：以雞排代替披薩餅皮，享受大口吃肉的快感！（攝影：Wei）

圖：Pasta & Co.結合餐廳、市集、咖啡吧、製麵室、半開式廚房空間，打造多重體驗的複合式餐廳。（圖片提供：Pasta & Co.）

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▌Pasta & Co.

地址︱台北市中山區南京東路三段9號

電話︱02-2506-9070

營業時間︱週一11:30-13:30；週二至週四11:30-13:30、17:00-22:00；週五至週日12:00-15:00、17:00-22:00。

官網︱Pasta & Co.

附註︱2023年5月起開放全日用餐，並提供早餐外帶。

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撰文︱Wei攝影︱Wei圖片提供︱Pasta & Co.

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