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和牛、龍蝦、鱈場蟹統統吃到飽！用頂級食材慰勞媽咪

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圖：桃園喜來登酒店／提供
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母親節用高級美食慰勞媽咪。　圖：桃園喜來登酒店／提供
母親節用高級美食慰勞媽咪。　圖：桃園喜來登酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】母親節就用頂級美食寵愛慰勞親愛的媽咪吧！桃園喜來登酒店優廚西餐廳的專業廚師團隊在5月13、14日母親節檔期，除了原本自助百匯餐檯上新鮮生魚片、鮮蝦、現切牛肉、現點現做湯品等百餘道跨國界各式美味料理之外，活動期間還升級加碼推出和牛、龍蝦、鱈場蟹，以及干貝、龍膽石斑這些頂級食材無限量供應，讓您開心吃到飽，一個人也只要NT$1580+10%。

▲母親節限定蛋糕。　圖：桃園喜來登酒店／提供
▲母親節限定蛋糕。　圖：桃園喜來登酒店／提供

除了西式頂級美味料理吃到飽之外，還有中式四人合菜NT$7680+10%以及十人桌菜NT$18800+10%，十人桌菜主廚首推「起司松露上湯焗龍蝦」，這是一道以新鮮活龍蝦入菜，加上頂級松露，和以金華火腿、老母雞、赤肉熬煮8小時的上湯蒸煮而成的清爽鮮美海鮮料理；還有四人合菜則是納入桃園喜來登禧粵樓深受客人歡迎的「窯烤冰火櫻桃片皮鴨」，不同於一般夾青蔥沾甜麵醬的吃法，而是改以夾入黃金泡菜、紫洋蔥、醋薑、西洋芹，品嘗起來口味更加清爽順口，別有一番風味。期間飯店還推出母親節限定伯爵白桃慕斯蛋糕，六吋只要NT$1080，凡是預訂桌菜、合菜，每組都可以用NT$520加購一顆限定蛋糕。

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母親節 龍蝦 吃到飽

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