設計界鬼才「佐藤可士和」監修 全球最大「藏壽司旗艦店」登陸高雄

日本「藏壽司」，即將在5月9日開設台灣第51間分店「高雄時代大道店」，同時也是全新型態的「藏壽司全球旗艦店」，由享譽國際的形象大師「佐藤可士和」操刀設計，呈現簡約優雅又時尚的風格。

在餐點方面，藏壽司全球旗艦店將推出全台限定餐點，包括「蒲燒鰻魚玉子海苔包」、「軟殼蟹天婦羅海苔卷」、「白玉金時最中餅」等多樣化的創新菜單。

位於高雄的藏壽司全球旗艦店；圖片／藏壽司提供

而且為體現「飲食 x 娛樂」新用餐模式，從日本引進限定祭典遊戲，贏得遊戲將獲得獨家和風限定贈禮。

高雄最新打卡聖地「藏壽司全球旗艦店」

迴轉壽司品牌「藏壽司」推出新形態的「藏壽司全球旗艦店」，總共在日本東京及大阪開設了四家各具當地特色的分店。這次即將在高雄開設海外第一間「藏壽司全球旗艦店」，除了希望真正喜歡壽司的消費者能體驗最道地的日本壽司文化，更希望可以帶動觀光，成為高雄的時尚新興地標。

日本設計鬼才「佐藤可士和」作為眾多品牌轉型的幕後推手，從logo、店裝到商品等都涉略為品牌塑造全新形象，因此躍升成為各大品牌指定設計師。出自他手的「藏壽司淺草 ROX 店」因別具巧思的設計細節，更榮獲德國國際建築設計獎室內設計部門最大獎「Best of Best」。

高雄時代大道店外觀；圖片／藏壽司提供

這次高雄時代大道店的完整設計同樣由佐藤可士和包辦，他以「視覺標誌，塑造品牌」的宗旨為設計基礎，為藏壽司帶來了全新的視覺風格和用餐體驗。

店內展示的浮世繪作品「東都名所 高輪二十六夜待遊興之圖」，不難看出佐藤可士和期望這間店能成為兼具日本飲食文化和娛樂性的新型態迴轉壽司店鋪：「歌川廣重是江戶時代的知名浮世繪畫家，在他的畫筆下，記錄著東京當時的各種樣貌與江戶風情，各式各樣的美食攤位被圍繞在熱鬧繽紛的氣氛裡，正展現出藏壽司在現代的經營理念，美食與娛樂兼具。」

高雄時代大道店獨賣三款限定料理蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷、白玉金時最中餅

高雄時代大道店限定料理；圖片／藏壽司提供

白玉金時最中餅；圖片／藏壽司提供

除了在硬體上下足功夫外，藏壽司也特別為了高雄時代大道店獨家推出3款限定料理，包括盛有肥美蒲燒鰻魚及玉子燒的特殊料理「蒲燒鰻魚海苔包」、首次在以酥脆軟殼蟹入菜的「軟殼蟹天婦羅海苔卷」，以及日本傳統點心與北海道牛奶冰淇淋結合的限定甜點「白玉金時最中餅」。

高湯蟹肉茶碗蒸；圖片／藏壽司提供

另外為慶祝高雄時代大道店開幕，全店5月9日至5月25日期間限定推出高湯蟹肉茶碗蒸，整隻奢華熟紅蟹肉與絲滑軟嫩蒸蛋，一次品嚐到鮮甜迷人的海鮮原味。

編輯／Sasa

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