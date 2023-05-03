店員得救了！ 知名超商社團「禁發霜淇淋文章」 點名「這一家口味」蓋大樓

超商霜淇淋實在太夯了！ 幾乎每個季度都在變換新口味的全家霜淇淋，近期與網友滴妹合作的「再睡五分鐘霜淇淋」再掀話題新高度。不過，臉書知名超商社團版主近日則貼出「禁發霜淇淋文章」，點名未來「全家霜淇淋口味」將由管理員發出文章，僅讓網友以蓋大樓方式分享霜淇淋的優惠、口味或造型。

圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊(網友林水謎)

擁有50萬網友加入的「7-11全家各超商新品共享區」臉書社團，最新公告表示「全家霜淇淋口味推陳出新，優惠一波接著一波，未來我們會視情況推出全家霜淇淋大樓文章，接下來僅能在此公告底下留言蓋樓，不再批准任何相關文章，碰到新口味推出、最新優惠等，我們將會開新文章提供給大家蓋樓」。消息一出反而讓網友大讚，更有店員直言「終於得救了！」。

圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊(Beauty美人圈製圖)

消息一出，讓網友紛紛回應「店員終於得救了」、「真的，霜淇淋文超煩，也造成店員困擾」、「支持管理員決定，太多比大小支的文了，規定三圈半就是三圈半，大支的都是例外！」。

至於「禁發霜淇淋文」起因於不少人每天發出自己的霜淇淋收藏圖或者是「比哪家店員擠得較大隻」，有社員忍不住發文表示「加入這個社團，就想看各家超商優惠跟推薦東西，結果一直看到你們比霜淇淋大小支跟比口味的，真的替店員感到為難」抱怨文最後點出「管理員雖然有在審核，但那麼多人在反應，應該要處理吧！」。

圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊(網友Vanessa Su)

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