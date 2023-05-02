快訊

「首席歌后」驚傳過世！ 親友悲慟證實：跟佛祖去天上修行

鴻海最後一盤爆6,228張成交量、股價收最高 穩居市值亞軍

摩斯漢堡1品項悄漲價？網嚇壞稱「頂級速食」　業者回應了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

日前，Dcard上有網友提到「摩斯薯條疑似要漲價了」，引來不少討論聲浪。原PO透露自己發現摩斯菜單不太一樣，並詢問店員薯條是否有漲價，而店員則表示不知情，原PO也語帶保留寫道「不確定是否為調漲，還是增加份量選項」。

圖／摘自Dcard
圖／摘自Dcard

網友提出疑問與分享情況後，吸引許多人目光，紛紛留言「沒關係，摩斯好吃的從來不是薯條」、「好扯喔，頂級速食欸」，也有人緩頰認為「雖然有調整價格，份量也有增加唷」。而網友質疑漲價的部分為大包薯條自45元上升至65元，對此，摩斯漢堡回應「份量變多了」。

圖／摘自Dcard
圖／摘自Dcard

另據《三立新聞網》報導，摩斯漢堡表示，為滿足喜愛摩斯薯條的顧客，特別新推「Regular包裝(售價43元)」及「XL包裝(售價65元)」，「Regular包裝」為小份薯條增量30克，XL包裝為大薯增量20克。

此外，也有一名摩斯店員在另一篇文章的留言區為大家解惑，屬於新增份量的變動。原PO則對比了摩斯漢堡及麥當勞兩大速食的調價幅度，認為「摩斯應該是要向麥當勞看齊了」，建議大家趁漲價前先吃一波。

延伸閱讀：

麥當勞「甜筒打包盒」引熱議！網友求刪文　搖頭嘆：員工要挨罵

麥克雞塊掰了糖醋醬！麥當勞50年機密「大麥克醬」開賣

薯條 麥當勞 摩斯漢堡

相關新聞

摩斯漢堡1品項悄漲價？網嚇壞稱「頂級速食」　業者回應了

日前，Dcard上有網友提到「摩斯薯條疑似要漲價了」，引來不少討論聲浪。原PO透露自己發現摩斯菜單不太一樣，並詢問店員薯條是否有漲價，而店員則表示不知情，原PO也語帶保留寫道「不確定是否為調漲，還是增

龍蝦、鮑魚免費吃！王品、夏慕尼、THE WANG攜手送好康

母親節進入倒數計時，王品集團旗下西餐加碼祭出優惠。頂級牛排「THE WANG」、夏慕尼、王品牛排，都有限時好康大放送。

全球藏壽司2000坪旗艦店進駐高雄！全台5月開幕餐廳5選，燒肉咖啡統統有

疫情擴散摧毀了許多餐飲業拓店的念頭，不過2023年的今年一切恢復正常也重新復甦了餐飲業。UDN小編整理五家五月開設的新店，從全球壽司旗艦店再到文青露營咖啡廳統統都有，一起看看吧，喜歡的話準備吃起來了！

身份證有4、2、8注意！勺日咖啡大直忠泰店 開幕享優惠

勺日咖啡廳第一間百貨商場店新開幕，位於大直NOKE忠泰樂生活的首間分店將販售由台北不只是花店的Museum of Flo...

不只米其林早餐！渥達尼斯磨坊首推「短菜單」經典全收

來自西班牙渥達尼斯小鎮、連續17年獲得米其林星級認證的Molino de Urdániz，在慕舍酒店開出全球第一間海外...

台中人吃爆！人氣壽司「一条通」首度進軍台中，「滿額送現金券」活動好評吃到5月底

首度跨足中部！主打現代化點餐的「一条通新幹線壽司」插旗台中，開幕好評優惠再延長，推出單筆消費滿額即贈現金券的好康，活動一路推展至5/31，讓台中人吃完一次直接預約下一次。 別只吃壽司郎！人氣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦