摩斯漢堡1品項悄漲價？網嚇壞稱「頂級速食」　業者回應了

日前，Dcard上有網友提到「摩斯薯條疑似要漲價了」，引來不少討論聲浪。原PO透露自己發現摩斯菜單不太一樣，並詢問店員薯條是否有漲價，而店員則表示不知情，原PO也語帶保留寫道「不確定是否為調漲，還是增加份量選項」。

圖／摘自Dcard

網友提出疑問與分享情況後，吸引許多人目光，紛紛留言「沒關係，摩斯好吃的從來不是薯條」、「好扯喔，頂級速食欸」，也有人緩頰認為「雖然有調整價格，份量也有增加唷」。而網友質疑漲價的部分為大包薯條自45元上升至65元，對此，摩斯漢堡回應「份量變多了」。

圖／摘自Dcard

另據《三立新聞網》報導，摩斯漢堡表示，為滿足喜愛摩斯薯條的顧客，特別新推「Regular包裝(售價43元)」及「XL包裝(售價65元)」，「Regular包裝」為小份薯條增量30克，XL包裝為大薯增量20克。

此外，也有一名摩斯店員在另一篇文章的留言區為大家解惑，屬於新增份量的變動。原PO則對比了摩斯漢堡及麥當勞兩大速食的調價幅度，認為「摩斯應該是要向麥當勞看齊了」，建議大家趁漲價前先吃一波。

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