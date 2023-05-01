台中人吃爆！人氣壽司「一条通」首度進軍台中，「滿額送現金券」活動好評吃到5月底
首度跨足中部！主打現代化點餐的「一条通新幹線壽司」插旗台中，開幕好評優惠再延長，推出單筆消費滿額即贈現金券的好康，活動一路推展至5/31，讓台中人吃完一次直接預約下一次。
別只吃壽司郎！人氣壽司「一条通」於雙北、桃園、新竹等地設有門市，如今正式進軍台中，同步推出開幕慶優惠，甚至好評大方加碼延長，即日起至5/31，只要單筆消費滿300元即贈50元現金券、滿600元贈100現金券等以此類推，讓你吃一次就會再來第二次。
「一条通新幹線壽司」除了提供多種壽司、刺身、手卷等經典美食外，還有丼飯、拉麵、烤物炸物等美味選擇，飲料、甜點亦不在話下。新品「日本螢烏賊、箭魷系列」更是夏季必吃的清爽海味，大啖壽司時可别錯過囉！
一条通 台中站前門市
地址：台中市東區南京路66號1樓
營業時間：11:00-21:30
開幕慶注意事項：現金券限下一次內用消費使用，消費滿額即可使用乙張現金券，僅限使用現金結帳
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