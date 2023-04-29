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亞洲首間旗艦店「Old Bridge」進駐NOKE忠泰樂生活！30種義式冰淇淋吃得到，還有4/29開幕一日店長活動

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／老橋冰淇淋Old Bridge提供
圖／老橋冰淇淋Old Bridge提供

是台灣也是亞洲首間旗艦店！大直新開幕的「老橋冰淇淋Old Bridge」旗艦店吃得到30種天然製冰淇淋，尤其義大利人將Gelato視為日常必備的甜點，其傳統冰品強調號稱口感比美式冰淇淋更為清爽，而且不含防腐劑和色素，一定要試試！

圖／老橋冰淇淋Old Bridge提供
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「老橋冰淇淋Old Bridge」提供超過30種口味的冰淇淋，包括經典的巧克力和牛奶，以及極具特色的各種水果口味；再者義式冰淇淋的價格在台灣也相當實惠，從小到大不同尺寸都有，最便宜只要約85元，若想罪惡感一點，還能免費加鮮奶油，滿滿感受純粹的幸福。

圖／老橋冰淇淋Old Bridge提供
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圖／老橋冰淇淋Old Bridge提供
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值得一提的是，「老橋冰淇淋Old Bridge」的Gelato主打獨特手工技法和天然食材製作而成，每一口都讓人感受到濃郁的義大利情懷。為了慶祝首度登場，特別推出4月29日開幕「一日店長」活動，地點就在忠泰樂生活3樓，直接邀請Old Bridge 技術長 Andrea 遠從義大利親自蒞臨指導，預計帶來驚喜和美味的體驗，準備了多種水果風味的 Sorbet及義大利門市熱銷品項Gelato，一定要來看看！

圖／老橋冰淇淋Old Bridge提供
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老橋冰淇淋Old Bridge一日店長

時間 : 4/29 (六)

地點 : NOKE忠泰樂生活 3F

老橋冰淇淋Old Bridge 旗艦店

地址：台北市中山區樂群三路200號3樓

營業時間：週日到週四 11:00 - 21:30；週五和週六及國定假日前夕 11:00 - 22:00

圖／老橋冰淇淋Old Bridge提供
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