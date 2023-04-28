考100分換披薩！ 限時3天 小學生拿滿分考卷免費換「達美樂6吋披薩」

只要努力就值得慶祝！ 達美樂5/2至5/4限時3天舉辦「達美樂達滿分」活動，要送給段考考100分的全國國小學童們，幫孩子們補充能量，在學習的旅程上繼續加油。

6吋披薩示意圖。圖／達美樂提供

參與「達美樂達滿分」活動的國小學童們，於5/2至5/4的上午11:00起至門市打烊時間，國小生本人親自持111年度第二學期期中滿分考卷，到達美樂全台門市可以免費吃6吋披薩，包括夏威夷、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬(3款口味擇1)。

提醒大家，6吋披薩每家門市限量100個，5/2（30個）、5/3（40個）、5/4（30個），同一位學生限兌換一個披薩，依門市發送狀況，數量有限換完為止；僅限國小生本人持考卷正本，無法預約，家長也無法代領喔。

必勝客於4/28前，平日外帶大披薩只要199元​，包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、夏威夷、燻雞絲蘑菇、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇共8款口味。

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