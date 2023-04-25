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普發6000元熱潮還沒退！「玖尹」推4人合菜現賺2358元，吃得到龍蝦與戰斧豬排

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／玖尹官網
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「玖尹」是一家位於中山區、捷運松江南京站附近的時尚中餐廳，結合了新派粵菜和精緻港點。現在至5月5日，週一至週五的午餐時段吃得到最新價值6000元的四人合菜組合，直接現省省下2358元，大啖龍蝦和戰斧豬排等海陸美饌，很適合家庭聚餐。

圖／玖尹官網
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「玖尹」強調用創新手法製作港粵料理，並結合了港式點心、創意中菜和消夜餐酒館等多重定位，座落於南京三民商圈，搭配氣派典雅的裝潢，賦予消費者最精緻高級的餐飲服務。

圖／玖尹官網
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近日，「玖尹」還推出了新菜，其中包括筍殼魚和乳鴿與港點等頂級食材。像是「寶島黑蒜燉乳鴿」是必點的招牌菜之一，使用了十兩重屏東乳鴿，以黑蒜、炸蒜頭、花菇、瑤柱、排骨、山藥等多種食材慢燉而成，口感香醇回甘，能溫潤脾胃。而「油浸筍殼魚」則是以「筍殼魚」為主角，經油炸後再淋上魚露，肉質鮮嫩無土腥味，令人食指大動。

圖／玖尹官網
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不僅如此，主打的精緻港點新品首推「龍蝦灌湯包」，把巨大湯包與龍蝦、大白蝦、蕈菇等豐富食材的完美結合，入口濃鮮豐富；而外型塑造成可愛胡蘿蔔形狀的「金勾鹹水餃」，內餡以伊比利豬松阪、韭菜、北菇、金勾蝦等多種食材為主，口感酥脆糯嫩，令人回味無窮。除此之外，還有「日本帶子燒賣皇」、「上品蒲燒鰻魚腸粉」、「靓蠔仔腐皮捲」等多款精選美食，也是不容錯過的。

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現在活動至5月5日（限平日週一至週五午餐時段）的四人6000元合菜組合（原價8358元，約72折），爽吃數道海陸與港點，把握機會囉！

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港點 龍蝦 湯包 松江南京站 豬排

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