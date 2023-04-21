2023母親節蛋糕人氣Top 6！私房甜點花蛋糕、香甜水果蛋糕、網美大理石蛋糕訂購懶人包一次看

母親節蛋糕推薦包含：質感網美名店【松薇 PINE & ROSE】、精緻老宅甜點【Merci Crème】、法籍主廚手工甜點【1789 Café Pâtisserie】等超夯甜點店，滿足媽媽嗜甜的少女心；不受外送平台限制，直接向店家下單，外送範圍開到Max，獨家母親節優惠餐點還能提前預訂，用美味犒賞媽媽超輕鬆！

Merci Crème

圖／Merci Crème 線上訂餐網站

老宅甜點名店 Merci créme今年母親節以風之女神為靈感，推出『寧利勒』蛋糕，表達輕輕吹撫在大地萬物，告知萬物甦醒與萌芽；也像母親無微不至的照拂給予庇護與關愛，希望每個孩子的平安與健康。融入了健康的腰果與柚子蜜，替甜美蛋糕增添了健康取向與食用口感，更增添蛋糕上的風味與層次！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/mercicreme

Mr. Bruno 法式烘焙

圖／Mr. Bruno 法式烘焙 線上訂餐網站

Mr. Bruno 法式烘焙堅持使用最好的原料及新鮮天然食材，再搭配Mr. Bruno精湛的手藝，將食材的優點發揮的淋漓盡致！ 母親節推出經典野莓慕斯蛋糕，是以法國進口的野莓果泥製作（果泥公司向特定農民簽約收購的高品質限量產品），佐以野莓香檳，滑順的慕斯搭配綿密的蛋糕襯托出酸甜的野莓果泥，甜中帶酸的滋味收服了各地饕客的味蕾！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/mrbrunocake

松薇 PINE & ROSE

圖／松薇 PINE & ROSE 線上訂餐網站

松薇 PINE & ROSE 推出兩款母親節蛋糕，「紫戀康乃馨」由完全不甜膩的柳橙coulis加上芒果百香餡打造，結合茉莉花慕斯，口感Q彈滑嫩，上方精緻的金箔白色巧克力，高貴優雅的女王媽咪們絕對值得擁有！另外一款「莓慕傳情」整顆都是莓果風味組成的粉紅蛋糕！使用莓果奶餡/莓果慕斯夾入香草戚風蛋糕裡，再使用自然果色莓果香堤抹面，讓媽媽重回年輕的甜蜜感！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/Pine.n.Rose

1789 Cafe Patisserie

圖／1789 Cafe Patisserie 線上訂餐網站

低調奢華的法式甜點店1789 Cafe Patisserie，店內所有蛋糕都是由法國籍甜點師傅Cyrille Courant親手製作。母親節推出的「聖多諾黑之心」以奶油酥餅為基底，搭上招牌淡香草奶油餡的泡芙，加上心型外觀的造型，優雅又美味；另外也推出「紅桃與杏桃蛋糕」是使用紅桃果凍與奶油乳酪奶醬及烘烤過的杏桃搭配，外層使用法式杏桃慕斯與奶油酥餅，酸甜口味同時充滿香氣！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/1789cafe

Bonjour朋廚烘焙坊

圖／Bonjour朋廚烘焙坊 線上訂餐網站

朋廚堅持使用高級奶油、無香料食材，給媽媽無負擔的健康享受，這次母親節推出了兩款蛋糕，其中【莓果布丁蛋糕】Berry Pudding 人氣最高！使用兩種最受歡迎的莓果：藍莓+草莓，酸甜可口的美味，內層搭配香Q布丁，草莓果醬及新鮮藍莓、草莓，讓歡聚時刻更添幸福美味！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/bonjour1999

ORKA PÂTISSERIE 歐卡日法甜品

圖／ORKA PÂTISSERIE 歐卡日法甜品 線上訂餐網站

水果裸戚風彈奏母親節變奏曲，媽媽從一朵朵嬌貴的玫瑰，磨練成無所不能的女超人。母親節這天，讓她們當回那朵最嬌豔的玫瑰吧！ORKA PÂTISSERIE歐卡日法甜品 把水果裸戚風升級添加入ORKA最受歡迎的『有機新鮮玫瑰醬』，讓水果裸戚風增添淡雅的玫瑰氣息，豐富的層次感，更帶著一絲法式幽雅！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/orka3283889

台北老爺大酒店

圖／台北老爺大酒店 線上訂餐網站

老爺大酒店的烘培坊蛋糕一直坐擁高人氣，在母親節檔期推出「芋頭乳酪蛋糕」，精緻的愛心造型，內餡搭配綿密芋泥與乳酪，兩者相互映襯、豐富味蕾！限時優惠於5月5日前預訂享8折優惠。

台北老爺官網： https://www.royal-taipei.com.tw/restaurant1.php

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