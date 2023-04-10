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會員狂喜！好市多「超夯熟食」新價回歸 店員證實今開賣

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會員狂喜！好市多「牛肉捲」悄回歸掀熱議，店員證實今開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者黃筱晴攝影、摘自爆廢公社二館(網友夏諾)
圖／記者黃筱晴攝影、摘自爆廢公社二館(網友夏諾)

好市多牛肉捲回來了？今(10)日，有網友在爆廢公社二館臉書社團貼出一張好市多賣場照片，牌子上寫著「雞肉捲/牛肉捲」，一捲99元，讓原PO興奮直呼「終於回來了」，並貼上牛肉捲的照片證實，引來不少網友留言討論。

圖／摘自爆廢公社二館(網友夏諾)
圖／摘自爆廢公社二館(網友夏諾)

有網友發現好市多「牛肉捲」悄悄回歸，並分享到臉書社團中，掀起網友們熱議。有網友看到疑惑表示「上週豬肉特價，難道是在消庫存」、「豬肉漲價了」，但也有網友樂見直呼「又有理由去了」。不過，也有人認為物價漲太多，以前一捲只要59元，現在竟漲到99元，不夠划算。

原PO貼出今(10)日買到的牛肉捲照片。圖／摘自爆廢公社二館(網友夏諾)
原PO貼出今(10)日買到的牛肉捲照片。圖／摘自爆廢公社二館(網友夏諾)

另有網友分享「剛去台南店店員有說，今天第一天開賣」，看來會員們又能吃得到人氣牛肉捲啦！其實，好市多牛肉捲自去年11/22起停售，當時好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫回應「由於牛肉捲已銷售20年，未來Costco將會推出不同的捲類來替換，提供會員不同的嘗試」。

記者黃筱晴／攝影
記者黃筱晴／攝影

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