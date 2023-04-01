全台唯一！ 超搶手「雞蛋自動販賣機」變景點　網驚呼：蛋不會破欸

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自「台南式 Tainan Style」臉書
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各地缺蛋鬧蛋荒，近期有網友發現台南市竟出現一台罕見的「雞蛋自動販賣機」，販售以環境友善飼養方式生產雞蛋，每顆售價新台幣25元，由於近期缺蛋加上環保概念普及，漸漸成為熱門景點，更掀起熱議。

圖／翻攝自「台南式 Tainan Style」臉書
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經常分享台南大小事的臉書粉專「台南式 Tainan Style」，近日意外看見全台唯一雞蛋自動販賣機，並公開了雞蛋自動販賣機的設立地點，為台南市東區育樂街66巷18號（BG韓式炸雞門口）。還附上購買影片，儘管雞蛋沒有任何的包裝，仍採取「平平滾下來」的方式來到升降平台，接著被機械升降機帶到出口處，即可取出，過程靜悄悄無震盪，讓粉專小編驚呼「不會破欸」。

圖／翻攝自「台南式 Tainan Style」臉書
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而雞蛋自動販賣機購買雞蛋的規定則包括：每顆售價新台幣25元，1次最多只能購買3顆，付款方式為信用卡或悠遊卡，目前仍未開放現金。路旁也有招牌標示「放牧雞蛋自販機」、「改變從1顆雞蛋開始」。

貼文曝光後，掀起一波討論，「是不是為了方便成大學生，偶爾想吃泡麵時，可以加顆蛋而設置的」、「會變成網美拍照的新點」、「太好笑了吧，居然連這個也可以」、「儀式感滿滿的雞蛋」。也有不少網友驚呼這顆放牧蛋的價格實在太貴，「太貴了吧，一顆25元」、「原本回台南想去玩玩看，但25塊我實在難啊！」、「1顆25元的蛋不知道有多少人會買？」。

圖／翻攝自「台南式 Tainan Style」臉書
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事實上，這台雞蛋自動販賣機自2022年早已設立，雞蛋來自全台20多個放牧，尤其「放牧雞」是對雞較為友善對待的飼養方式，由於飼養成本較高，所以蛋價相較之下也偏高，不過蛋黃也明顯更紮實且充滿蛋香。特地擺在大學校園附近，希望吸引年輕人想吃一顆蛋的時候就近購買，還能無時無刻買到新鮮雞蛋。

圖／翻攝自「台南式 Tainan Style」臉書
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