寒居「調酒派對」吃得到頂級魚子醬！早鳥預訂9折，住客還能「0元喝」世界冠軍調酒

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甫開幕就討論度破表的「寒居酒店」近日迎接開幕週年，將於四月舉辦「周年前夜祭」調酒派對，除了邀請2022年世界調酒台灣冠軍調酒師外，米其林星廚亦將親自打造限定菜單，吃得到Kaluga Queen Osetra頂級魚子醬，活動指定期間的住客還能免費獲得調酒一杯，一起為寒居一週年喝采。

圖／寒居酒店提供

喜迎開幕周年，寒居酒店BeGood於四月舉辦「周年前夜祭」，並打造一系列活動。像是限定4月14日及4月15日晚間6點至9點30分的「BeGood」餐酒晚宴，由米其林星廚林明健領軍設計限定菜單，特別挑選Kaluga Queen Osetra頂級魚子醬入菜，直接爽吃五道式套餐與四款調酒，包含開胃菜「胭脂蝦韃靼吐司、薑、蝦夷蔥、Osetra魚子醬」與主餐炭烤美國Prime頂級牛小排等，調酒喝得到南洋啤酒海、以雪莉桶威士忌為基底並調入澄清莓果汁與蜜香紅茶的「蜜獾」等，每位4,380元。

圖／寒居酒店提供

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至於4月14日及4月15日晚間10點至12點餐後派對，可享有一杯特調酒款以及魚子醬酌酒小食一份。首推「大人的薑汁汽水」，以碧螺春伏特加為底加入熱帶風味水果以及薑，滿滿呈現大人童趣用香檳口感的點綴；若喜歡花香口感，則可以選擇「花香」調酒，基底威士忌配上薰衣草、桂花、菊花及紫蘇四種花草，清新爽口；還有「調酒師的台南伴手禮」鐵觀音伏特加放入蜜餞、鳳梨等台南名產，喚醒南部的記憶，每位980元。

圖／寒居酒店提供

相關活動自BeGood自4月15日至4月30日，每週五也將延長營業時間至凌晨12點，增設派對場次，即日起開放預訂，3月31日前預訂並完成付款，還可享9折優惠喔，更狂的是於4月30日前，每週五晚間派對時段，凡是當晚入住的房客，皆可憑券免費兌換一杯，一起為寒居一週年生日快樂。

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圖／寒居酒店提供

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