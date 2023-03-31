清明連假優惠全攻略！「速食餐飲＋咖啡手搖＋甜點懶人包」一次收，星巴克、霜淇淋買一送一別錯過

清明連假餐飲懶人包一次收！終於迎來5天連假，以下整理各大速食、超商、多家咖啡及手搖的連假優惠，買一送一、單件10元等多種超好康統統有，甚至還有霜淇淋免費吃，嗑炸雞、披薩配手搖都有優惠，連假就要有吃有喝才過癮。今(31)天起，連6日享優惠就看這篇～

【速食】

⬤ 肯德基

肯德基推出連假限時組合，「8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻、1瓶可樂」優惠價499元，現省368元，開放預購至3/31，並於4/1至4/5取餐。此外，還有6款組合套餐，現享42折起好康，另有「加1元多1塊咔啦脆雞」的預定快取桶餐優惠。

圖／肯德基提供

⬤ 頂呱呱

4/1至4/5，頂呱呱推出「享樂狂歡桶」特價399元(原價470元)，桶餐包含2塊原味炸雞、2個原味雞腿、2支辣味雞翅、2個呱呱包及1250ml可口可樂。

圖／頂呱呱粉絲頁

⬤ 繼光香香雞

即日起至4/5，只要至全台繼光香香雞出示會員或現場加入會員，即享「田字薯餅買一送一」，贈送的田字薯餅兌換券可於4/6至5/7期間兌換。

圖／香繼光提供

⬤ 拿坡里

拿坡里炸雞專賣店限定，即日起至4/17，購買「1公斤腿排桶」送「6支胡椒雞翅」特價369元(原價570元)。此外，至今(31)日止，至拿坡里門市點購「迷你炸雞餐」限時優惠429元(原價519元)，內含1個小披薩、4塊咔滋大雞腿(微辣)及1250ml飲料。

圖／拿坡里提供

⬤ 必勝客

最後一天！今(31)日必勝客「外帶大比薩199元」，有熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷等8種口味可以選擇。

圖／必勝客提供

【咖啡／甜點】

⬤ 7-ELEVEN

4/4前，購買CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元優惠（冰熱可任選），CITY TEA多款水果風味茶飲任選2杯99元；4/1至4/5，珍珠奶茶也有第2杯10元優惠；自3/31起至4/4，人氣冰品哈根達斯雪糕全系列也推出7-ELEVEN官方LINE好友買4送4優惠；4/5至4/18，「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」享第2杯半價優惠。

圖／7-ELEVEN提供

⬤ 全家便利商店

4/1至4/5，Let’s Café推出特大杯經典美式、拿鐵同品項買一送一優惠；另有4/4兒童節一日限定，Fami!ce全家霜淇淋買一送一。

圖／全家便利商店提供

⬤ 萊爾富

即日起至4/6，於萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取，同步推出Hi Café現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4優惠。

圖／萊爾富提供

⬤ 星巴克

截至今(31)日，星巴克「讓5們聚在一起」好友分享日活動登場，憑含有「2、5」兩個數字的任一證件，於活動當日上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

圖／星巴克咖啡同好會臉書

⬤ 義美

4/1至4/3，至義美門市購買「IRIS&Friends銅鑼燒冰淇淋」享買一送一，口味包含黑糖珍珠奶茶、靜岡抹茶紅豆、黑炫巧克力。

圖／義美食品臉書

⬤ Mister Donut

即日起至4/5，39元甜甜圈任選10入只要299元，亦可補差價換購價高甜甜圈。

圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團

⬤ 31冰淇淋

即日起至4/5，只要找到身邊任何含有數字「3、1」的照片、圖片或物品，至31冰淇淋購買「小雙球或迷你三球」並出示給店員看，可免費再獲得一球冰淇淋。此外，3/31也是「31冰淇淋之日」，同步推出一日限定優惠，凡按讚31冰淇淋FB專頁並購買品脫冰淇淋兩杯，可享第二杯5折，消費單杯也有9折優惠（品脫一杯最多可自選2種口味）。

圖／31冰淇淋臉書

⬤ 御前上茶

4/1至4/3，每日上午11點前30名消費者可免費獲得「雙色霜淇淋」乙支；4/1至4/5，凡至店消費滿300元，加碼送「雙色霜淇淋」乙支及抹茶飲品兌換券乙張（口味依現場當日提供為準，5天限量500支，送完為止）。

圖／御前上茶提供

【手搖】

⬤ 珍煮丹

4/1一日限定！活動當日至全台珍煮丹門市購買中杯熱飲「黑糖伴伴」一杯只要10元，僅限現場購買，一人限購2杯。特別的是，本次還特別設計3款暖心語錄貼紙，讓愚人節不愚人。

圖／珍煮丹提供

⬤ 清心福全

即日起至4/9，凡購買大杯「梅子綠茶、錫蘭奶紅」，同品項第二杯現折10元。另有拍照上傳抽好禮活動，詳見官網。

圖／清心福全粉絲頁

⬤ 大苑子

大苑子歡慶22週年，於4/1推出加價購優惠，活動當日至全台大苑子門市消費任一飲品，即可以22元加購「許慶良芒果鮮奶酪」，每人限購乙個，售完為止。

圖／大苑子提供

⬤ Tplus茶加

自3/31起限時6天，至店說出通關密語「我要凍感陽光鮮柳綠買一送一」，即享咀嚼系新品「凍感陽光鮮柳綠買一送一」。

圖／香繼光提供

⬤ 發發

發發4月推出「阿華田脆脆優格」及「冬瓜檸果優格」2款新品，自4/1起至4/5，無咖啡因系列飲品（優格及鮮奶飲品），享第二杯半價優惠。

圖／發發提供

⬤ 康青龍

康青龍祭出「童享好康」快閃優惠，即日起至4/5，APP會員凡購買「芋圓相思鮮奶茶」一杯，即贈經典「碧玉茉莉綠茶」一杯，最高獨享買6送6。

圖／康青龍提供

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