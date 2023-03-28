路易莎「泰式餐廳」南港新展店！還有單人商業午餐220元起「免費吃自助吧」

路易莎的商業版持續擴大！第二家「初泰PIKUL」正宗泰式料理現在確認繼象山創始店後要在南港推出囉，為了歡慶開幕，現在還加碼推平價商業午餐，可免費爽吃泰式小菜自助吧，喜歡泰式的消費者絕對要試試。

圖／路易莎集團提供

路易莎自成為台灣最大的咖啡連鎖店後，不斷拓展門市數外，現在集團還和泰國前總理（春哈旺家族集團）結盟開拓「初泰PIKUL」商業版圖，台灣創始店先前已在台北信義商圈展開獲得超高正面評價，主打泰式正宗皇家特色料理，包含酥炸王子炸魚、柚子蝦拌沙拉、泰國東北戰斧豬排與瑪莎曼咖哩雞，甚至近期還推出現炒泰式料理，希望給消費者更多味覺與視覺饗宴。

圖／路易莎集團提供

現在為了慶祝第二間分店在南港中國信託金融園區C棟1樓，除了享有平價版高CP「一個人的泰菜」商業午餐，現在還可以「免費爽吃」泰式開胃小菜的自助吧，單人系列套餐220元起，於平日中午11點到下午14點供應，吃得到像是泰式經典鳳梨炒飯、泰式炒河粉、打拋豬、椒麻雞和泰式烤雞腿等美味家鄉料理與綠紅咖哩等，更多美味選擇請上初泰臉書粉專查詢。

圖／路易莎集團提供

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初泰PIKUL南港中信門市

地址：台北市南港區經貿二路186-1號C號棟C1-12

預約電話：02-2653-9613

營業時間：週一-週五11:00-14:30，17:00-21:00；週六-週日11:00-21:00

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