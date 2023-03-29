大洋郵輪旗艦新船「Vista」推出全新美食美酒饗宴、創意酒吧

挪威郵輪集團旗下的大洋郵輪（Oceania Cruises），向來以美食饗宴和獨特航線聞名，旗下新船「Vista」預定於 2023 年 5 月 13 日由羅馬出發前往威尼斯，並推出全新「Founder's Cruise」航程，「Vista」是大洋郵輪第一艘全新 Allura 級別郵輪，其美食美酒亮點包括4間全新餐廳，供應健康舒肥等各色美食，鑑賞家餐酒午宴，首次推出Moët & Chandon 香檳體驗，展現嶄新調酒理念和技術，開設「Bubbly Bar」和「Ultimate Bloody Mary Bar」等特色流動酒吧。

大洋郵輪旗下新船「Vista」美食美酒體驗升級，展現嶄新調酒理念和技術；圖片提供／大洋郵輪

大洋郵輪總裁兼行政總裁 Howard Sherman 表示，大洋郵輪不斷致力提升豪華航遊質素，而餐飲體驗正是重中之重。『Vista』將以嶄新角度展示海上頂級佳餚，提供一系列輕鬆休閒以至高級奢華的豐富餐飲選擇，同時亦打造多個特色暢飲場地。透過嶄新烈酒選擇、種類繁多的無酒精雞尾酒、全新餐酒搭配和Moët & Chandon 香檳體驗，將酒吧體驗帶到另一層次。

大洋郵輪飲品經理 Daniella Oancea 指出，在『Vista』上，賓客將可欣賞調酒師以純熟手法為經典雞尾酒注入煙燻香味，或在餐桌旁即席炮製一杯濃縮咖啡馬丁尼，舉杯細酌，盡享至高獨特享受。

【飲酒過量 有害健康】

直接從木桶斟出來品嚐的「Negroni」雞尾酒；圖片提供／大洋郵輪

新概念包括令人著迷的調酒體驗

「Vista」的酒吧提供令人著迷以及嶄新多元的餐飲體驗，如「Bubbly Bar」的調酒師將調配獨一無二的香檳雞尾酒，而賓客更可於「Ultimate Bloody Mary Bar」親手調製自己的特飲，配搭早午餐享用。其他別具特色的體驗包括：

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● The Casino 調酒吧 是坐落於「Vista」的新酒吧，以調酒藝術為焦點。除了在餐桌旁即席呈獻雞尾酒和烈酒外，酒吧也備有一系列風味獨特的波本威士忌和黑麥威士忌。此外還有可以直接從木桶斟出來品嚐的「Negroni」雞尾酒，以及加上香氣煙霧泡泡的「Flavour Blaster Gun」雞尾酒，預計成為 Instagram 的打卡熱點。

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● Martinis 是大洋郵輪具標誌性的船上酒吧，正為同名雞尾酒注入新意，全新「Mermaid Gin and Vodka」烈酒系列用懷特島上以尊重土地倫理方式採收的草本原料，人手製成。全新馬丁尼酒單包括一系列向好萊塢巨星致敬的特飲，靈感源自奧黛麗赫本的「Lady Hepburn」、向卡薩布蘭加致敬的「Casablanca」，還有法蘭仙納杜拉的「Blue Eyes Sinatra」和詹姆斯龐德的「Notorious Bond」，皆非常值得一嚐。

● 船上最受歡迎的咖啡熱點 Baristas 將推出全新飲品，包括融合義大利草本利口酒 Amari 的創新雞尾酒，以及 Crodino、San Pellegrino 雞尾酒和 Campari 蘇打水等即開即飲之選。

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「Vista」露台咖啡廳；圖片提供／大洋郵輪

與海上頂級美食完美配搭

所謂佳餚配美酒，「Vista」船上將供應各種健康和手工飲料，以不一樣的方式配搭海上頂級美食。

● Aquamar Kitchen 是「Vista」的新餐廳，提供健康輕盈的美食，而飲料選擇亦以低酒精和無酒精飲品為主。賓客將可品嚐到由全球領先無酒精烈酒生產商 Lyre 供應的多款天然來源飲品，包括 Dry London Gin、American Malt Whisky、White Cane Spirit Rum 和 Amalfi Spritz。此外，餐廳亦將提供來自 Pierre Zéro 的無酒精「葡萄酒」，以及「Skinny Mimosa」、「Innocent Kir」、「Pure Amalfi Spritz」、「Passion Fruit Colada」、「Dark and Spicy」和「NO-Groni」等雞尾酒。

● Ember 是大洋郵輪另一別具代表性的餐廳，提供創意美式佳餚以及傳統經典美饌。在享用各式滋味美食之餘，賓客亦可品嚐到獨一無二的葡萄酒、手工啤酒、黑麥和波本威士忌，以及多款主題雞尾酒，選擇涵蓋長飲型以至開胃雞尾酒，如「California Dreaming」、「First Avenue」、「Sicilian Godfather」和「Tennessee Nights」等。

● 主打泛亞佳餚的 Red Ginger提供多款亞洲啤酒、各種風格的清酒及以生薑、薑黃、芫茜和荔枝調製的亞洲風味雞尾酒，以配搭其備受推崇的美食。不容錯過的全新特飲包括「Tokyo Whisper」、「Oriental Pear Mule」、「Asia Daisy」、「Namaste」和「Hanoi Nights」。

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大洋郵輪的精緻餐酒美宴；圖片／欣傳媒

與知名品牌合作呈獻精緻配酒美宴

人生最美好、最歡樂和最獨特難忘的時刻，往往都少不了香檳的身影。在即將登場的「Vista」上，賓客將可享受到精緻無比的全新配酒體驗。

● 鑑賞家餐酒午宴（Connoisseur Wine Pairing Lunches）是「Vista」的另一項全新餐飲體驗，賓客可在兩項精心設計的美食之旅之中任選其一，品嚐五款各具風味的地中海美饌，並配搭一系列品質上乘的葡萄酒。首席品酒師將聯同酒吧、餐廳和廚房團隊，為賓客詳細講解每道菜的搭配概念及其獨特風味。

● 自 2019 年首次推出以來，Dom Pérignon 香檳體驗已成為大洋郵輪的具標誌性的體驗，賓客將可在「Vista」 的私人用餐室 Privée 享受得到。此嚐味美宴包括六道佳餚，品味獨到的香檳鑑賞家和美食家絕對不容錯過。賓客屆時將可品嚐到三款年份的香檳，每一款都分別與兩道美饌配搭得天衣無縫。這些菜餚皆經過悉心設計，能巧妙突顯各款佳釀在葡萄品種和混釀比例上的微妙分別，完美帶出令人滿足的餘韻。菜式包括香煎帶子配墨西哥巧克力香料辣椒醬、黑松露義大利飯、黃咖喱藍龍蝦配椰子泡沫、炙燒和牛刺身配章魚天婦羅，最後以櫻花茶「藝妓花」雪糕配檸檬魚子醬畫上圓滿句號。

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編輯／方雯玲 Wenling Fang

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