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頂呱呱補班日超殺！ 無限吃爆「狂歡優惠券」 雙人餐7折、呱呱包買2送1，連假加碼「炸雞狂歡桶」大飽足

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱提供
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補班日盡情開吃！頂呱呱超應景推出「呱粉狂歡電子優惠券」，即日起至4/9，可不限次數領取、使用，內含多達9種優惠組合，有大家最愛的呱呱包、地瓜薯條同品項買2送1、還有86折點心組、7折雙人餐等，接下來連假再加碼推出399元「享樂狂歡桶」，炸雞控們把握機會快筆記。

圖／頂呱呱提供
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即日起搜尋Line官方帳號「頂呱呱TKK」並前往領取呱粉狂歡優惠券，共有3種類型、9種優惠組合，首推「買2送1」，有甜甜包、地瓜薯條、呱呱包及薯球可選擇，還有「86折點心組」優惠價130元，有原味炸雞組、原味小腿組、阿勇雞塊組，加上熱門點心與飲料，三種組合通通都能吃到肉，再來壓軸「雙人餐下殺7折」，有原味和辣味可選擇。

圖／頂呱呱提供
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自4/1起至4/5，加碼再推出399元「享樂狂歡桶」(原價470元)，原味炸雞*2、雞腿*2、辣味雞翅*2，加上明星商品呱呱包2顆，還有大罐可樂瓶1.25L，讓大家連假也能吃飽飽！

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