全聯、家樂福「60元幸福餐盒」上架聲量就破千！目前「僅限雙北」販售 網哀嚎：南部人不配幸福
文／姜雅馨
行政院農業委員會為因應國際糧食短缺、原物料價格上漲，為了挺身支持農民生產之農產品，自2022年起試辦「幸福餐盒」，讓民眾購買時不僅能填飽肚子，還能透過消費行為支持在地農業，今（2023）年起農委會延續舉辦，20日起可在台北市45間全聯福利中心及雙北地區30間家樂福量販店購買。
農委會宣布「60元幸福餐盒」開跑！北市全聯、雙北家樂福搶先上市
農委會昨（20）日說明，即日起農委會媒合喜憨兒基金會、糕菲庇護工場、勝利廚房等11家單位製作60元幸福餐盒，以國產畜漁產品為主菜、時令蔬菜為配菜，透過台北市45家全聯福利中心、雙北地區30家家樂福量販店，每週販售1千份幸福餐盒，未來全國各地的全聯、家樂福也會陸續加入販售，各販售8千份，所有地點共販售1萬7千份，預計4月後將正式上路。
除了60元幸福餐盒外，農委會也提供100萬份免費公益幸福餐食，除了讓全國各縣市符合條件之立案團體申請，也會主動聯絡有需求之團體，提供申請資訊與方法，讓更多國人在攝取食物的同時能夠兼顧營養。
▲農委會宣布在台北45間全聯、雙北30間家樂福上架「60元幸福餐盒」。
image source:行政院農業委員會官網
▲農委會宣布在台北45間全聯、雙北30間家樂福上架「60元幸福餐盒」。
image source:行政院農業委員會官網
60元幸福餐盒廣受好評！網淚喊：南部人得不到幸福
60元幸福餐盒正式販售消息曝光後，由於目前僅開放雙北地區販售，因此也掀起網友熱議，「怎麼只有台北？台中沒有點嗎？」、「只配北部幸福嗎？」、「南部人得不到幸福」、「高雄沒有嗎？大家都想要幸福感」、「看來台北市以外是不幸的地方」、「其他縣市都比台北市更需要」、「我猜是台北物價高，所以先讓台北人幸福」、「天龍國限定版」，也有實際吃過的消費者表示，「還真的味道不錯唷」、「一週前剛好有買到這個，超幸運」、「這樣60元...可以喔」。
▲農委會「60元幸福餐盒」受到網友熱烈討論。
image source:翻攝FB／全聯福利中心
「60元幸福餐盒」開賣就爆出千筆聲量！網：國民便當復活了
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「60元幸福餐盒」聲量趨勢，可以發現2022年8月4日中國因為禁止台灣白帶魚輸入，農委會於是宣佈下週開始推廣60元白帶魚幸福餐盒，網路聲量累積471筆；2月12日農委會開賣不到一年的幸福餐盒卻悄悄喊卡，再度掀起網友熱議，網路聲量也來到766筆；3月20日全聯福利中心、家樂福宣布陸續開賣60元幸福餐盒，讓PTT鄉民紛紛留言回應「這60很可以，粗飽的」、「這樣60很佛了」、「國民便當復活了」，網路聲量則來到1,182筆。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
從近一年「60元幸福餐盒」熱門關鍵字也可見農委會推出60元幸福餐盒給全聯、家樂福等管道販售，平價、便宜、營養也成為熱門關鍵字，不少民眾認為主菜有魚或肉類，加上簡單幾樣蔬菜，讓小資族可以用平價的金額購買營養均衡的一餐。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月21日至2023年03月20日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『60元幸福餐盒』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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