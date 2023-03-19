缺蛋潮燒到超商！超商現煮茶葉蛋停賣，業者也拿不到蛋

酸菜魚＋1！主打招牌酸菜魚的川味品牌「姥姥酸菜魚」首家門市插旗微風北車，共有「姥姥酸菜魚」及「白湯酸菜魚」2種口味，酸菜酸爽涮口，搭配新鮮嫩滑魚片，開胃又下飯，另推出單人獨享餐，一個人吃也沒負擔。即日

2023-03-18 12:00