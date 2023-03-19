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缺蛋潮燒到超商！超商現煮茶葉蛋停賣，業者也拿不到蛋
缺蛋潮越演越烈！連鎖超商及超市也受到蛋荒影響，今日多數門市的茶葉蛋鍋空空如也，傳出停售消息。自缺蛋潮起，長年未漲價的超商現煮茶葉蛋調漲至13元，如今更因供應鏈影響，直接停賣。
搶蛋潮起！民眾深夜排隊買雞蛋及各種搶蛋消息層出不窮，因買不到生雞蛋，也有不少人轉戰超商茶葉蛋。全家便利商店推出茶葉蛋第2顆10元優惠，而7-ELEVEN則推單一優惠1顆10元，在缺蛋之際回饋消費者。然而，農曆年後出現「缺蛋」，近日更甚，主因為供應量明顯減少，就連超商都拿不到蛋，加上電價將調漲等種種因素，迫使多數超商暫停販售茶葉蛋。
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