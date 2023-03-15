撐不住！ 蛋價飆漲 彰化「不二坊」蛋黃酥每顆漲到50元

撐不住了！ 因應原物料與雞蛋價格不斷飆漲，彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」最新宣布，從4月1日起調漲價格，蛋黃酥每顆從原本45元漲到50元，20入蛋黃素禮盒則首度來到千元，距離上一波調漲大約撐了一年半的時間。

不二坊蛋黃酥早在2021年8月發布上一波漲價，當時蛋黃酥一顆從40元漲到45元，雖有許多網友直言「買不下去」，但排隊人潮依舊不減。而不二坊於3月14日在官方粉絲團宣布，由於各類原物料成本上漲，為維持產品的美味與食材品質，將於4月1日起調整產品售價，6顆入蛋黃酥來到每盒300元、15入每盒750元、20入每盒1000元。

圖／翻攝不二坊官方粉絲團

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