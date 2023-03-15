聽新聞
test
0:00 / 0:00
撐不住！ 蛋價飆漲 彰化「不二坊」蛋黃酥每顆漲到50元
撐不住了！ 因應原物料與雞蛋價格不斷飆漲，彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」最新宣布，從4月1日起調漲價格，蛋黃酥每顆從原本45元漲到50元，20入蛋黃素禮盒則首度來到千元，距離上一波調漲大約撐了一年半的時間。
不二坊蛋黃酥早在2021年8月發布上一波漲價，當時蛋黃酥一顆從40元漲到45元，雖有許多網友直言「買不下去」，但排隊人潮依舊不減。而不二坊於3月14日在官方粉絲團宣布，由於各類原物料成本上漲，為維持產品的美味與食材品質，將於4月1日起調整產品售價，6顆入蛋黃酥來到每盒300元、15入每盒750元、20入每盒1000元。
延伸閱讀：
．台劇男女神都愛的老牌蛋糕店！「紅葉蛋糕」熱賣近60年，必買推薦、最新聯名一次看
．網嘆大換血！桃園「順口香鹹酥鷄」宣布暫時歇業，老闆急澄清：大家想太多了
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言