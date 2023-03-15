點飲料送厚片！「客美多咖啡」插旗台中LaLaport，朝食附餐還有蛋料理
客美多咖啡插旗台中LaLaport！源自名古屋的咖啡廳「客美多咖啡」正式進駐台中LaLaport，並自3/13起正式開幕。「客美多咖啡」來台後陸續在北中南各地設有據點，讓台灣朋友不用出國就能體驗道地日本名古屋喫茶文化。其中，客美多的「名古屋朝食文化」更是廣為饕客熟知。
名古屋朝食文化是什麼？客美多咖啡「點飲料送早餐」深受顧客喜愛，每日早上11點前，消費飲料即贈早餐烤厚片吐司，還附有水煮蛋、雞蛋沙拉、紅豆泥3種美味選擇，適合各年齡層。
此外，客美多咖啡LaLaport台中店除了具代表性的紅磚牆裝潢外，同時結合綠化元素，與建築及周圍環境呼應，原汁原味重現名古屋咖啡廳的樣貌。紅絲絨沙發、寬敞空間打造溫暖舒適感，以及wifi上網與電源插座等貼心設備，提供來逛LaLaport的遊客一個充滿日式氛圍的休憩新選擇。
客美多咖啡 LaLaport台中店
地址：台中市東區進德路700號（南館B1／近3號出入口）
營業時間：7:30-22:00（最後點餐21:00）
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