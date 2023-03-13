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8天牛排免費吃！禾間糧倉「白色情人節2優惠」：中2碼贈牛排、加碼「符合1資格」招待主餐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／禾間糧倉FB粉絲專頁
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情人節牛排免費吃！台中人氣餐廳「禾間糧倉」推出314白色情人節活動，身分證對中3、1、4任兩碼就請你吃牛排，另加碼名字為「依珊」再招待一份主餐，邀請顧客至店享用美食、歡度佳節。詳細優惠內容接著往下看吧！

圖／禾間糧倉FB粉絲專頁
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圖／禾間糧倉FB粉絲專頁
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身分證拿出來！「禾間糧倉」再推出身分證優惠，自3/14起至3/23活動期間的平日到店內用，身分證號對中「3、1、4任兩碼」、按讚禾間FB粉絲專頁或追蹤禾間IG並點購兩份主餐，該桌即贈一盤單點「嫩汁牛排」，不吃牛可換「香酥魚排」或「香煎松阪豬」，全天候供應，記得點餐前先告知服務人員參與活動喔！

圖／禾間糧倉FB粉絲專頁
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圖／禾間糧倉FB粉絲專頁
圖／禾間糧倉FB粉絲專頁

此外，「禾間糧倉」再加碼情人節當週活動，同桌凡有一位叫「依珊」的朋友並點滿兩份主餐以上，即招待一份「依珊吃的那份主餐」，值得注意的是，須出示身份證且依珊兩字須完全相同(3月後換證者不適用)，其餘活動規則與身分證優惠相同。建議可至禾間糧倉FB粉絲專頁了解活動詳情。

圖／禾間糧倉FB粉絲專頁
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禾間糧倉 白色情人節優惠資訊

優惠期間：3/14～3/23 平日全天候內用

活動規則：一桌至少點購兩份主餐、每桌每人按讚FB粉絲團或追蹤禾間糧倉IG

·身分證優惠－身分證號碼對中3、1、4任兩碼並出示證件，且符合活動規則，即贈「禾間炙烤嫩汁牛排」一份(可換香酥魚排或香煎松阪豬)

·情人節當週加碼 名字為「依珊」－出示身分證且「依珊」二字完全相同，且符合活動規則，即招待「依珊吃的那份主餐」(消費2份主餐，其中一份免費)

注意事項：點餐前需先告知服務人員，符合以上活動規則即可參與優惠

活動詳情請洽禾間糧倉FB粉絲專頁

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