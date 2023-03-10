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吃火鍋省旅費還強調「有蛋可吃」！多點肉健康鍋與「國泰-亞洲萬里通」合作

聯合新聞網／ 消費中心／綜合報導
多點肉健康鍋即日起與亞洲萬里通合作累積里程數。圖／多點肉健康鍋提供
多點肉健康鍋即日起與亞洲萬里通合作累積里程數。圖／多點肉健康鍋提供

在國境解封之際，許多人紛紛出國旅遊，不過相較於疫情前，整體旅遊成本也上漲不少，不過現在吃火鍋也能累積里程數，省下機票錢，「多點肉健康鍋」宣布與「國泰-亞洲萬里通」合作，只要前往多點肉門市消費，付款時向店員出示「國泰-亞洲萬里通」會員號碼，或透過多點肉的「線上點餐自取」服務，於訂單備註欄位，提供「國泰-亞洲萬里通」會員號碼就可賺取里數。

另外在蛋荒之際，多點肉健康鍋強調「我們都堅持每一鍋多點肉裡都要有一顆新鮮雞蛋！這是我們的用心。」

多點肉健康鍋負責人蕭雅梅表示，看準解封後國內外旅遊熱絡，能跟全球超過1200萬名會員的「國泰-亞洲萬里通」合作，感到非常開心。「我自己也很愛出國旅遊，所以很清楚合作能給想出國的國人帶來什麼樣的效應。」蕭雅梅說，多點肉是新的個人火鍋品牌，主打「沒有火鍋料的火鍋」，走的是健康路線，口味多元。包括原味鍋，番茄鍋，海鮮豆腐鍋，喜歡吃辣的朋友也有韓式泡菜、川味麻辣跟泰式麻辣鍋可以選擇。透過獨門熬煮的湯頭，讓平日想吃火鍋的上班族與消費者，能夠用平價消費高水準的健康火鍋。

國泰亞洲萬里通與多點肉合作。圖／多點肉健康鍋提供
國泰亞洲萬里通與多點肉合作。圖／多點肉健康鍋提供

蕭雅梅表示，透過與「國泰-亞洲萬里通」的合作，也能與這項服務合作的全球超過800個品牌產生連結。「很高興我們是其中的一份子！」她表示，在多點肉點一份個人鍋，每消費30元新台幣就能賺取「亞洲萬里通」1哩數。對消費者來說，透過日常消費就能累積飛行里程，是很不錯的回饋。

「外帶跟外送的消費市場，是我們的主力。」蕭雅梅說，多點肉健康鍋不做內用，透過鮮美的獨門湯頭，以及每天的新鮮肉品和新鮮蔬菜，就是為了讓消費者不要吃到過多對身體造成負擔的火鍋料。

多點肉累積里程數。圖／多點肉健康鍋提供
多點肉累積里程數。圖／多點肉健康鍋提供

火鍋 國旅 上班族 海鮮 麻辣鍋

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