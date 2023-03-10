好市多美味提鮮「神級日貨」重新上架 價格飆漲1千元 網怒喊：貴爆！

美式賣場好市多（Costco）又爆漲價！ 深受民眾喜愛的神級煮湯好物「北海道乾燥干貝柱」，再度回歸好市多冷凍櫃上，不過被網友發現乾燥干貝價格飆漲1000元，來到了4,499元，引起網友怒喊「貴爆！」

以物美價廉著稱的美式賣場好市多（Costco）近來漲聲不斷，繼日前被爆出洋芋片、蜂蜜、爆米花都變貴，近日有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團分享，「日本乾燥干貝Costco再次上架，壞消息是，這次上架直接漲1000啊...貴爆!!」，此商品為1公斤包裝的干貝柱，適合用來煮湯提鮮、平均一包大約有200至300顆乾燥干貝柱。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說FB

文章曝光後，大票民眾對此項日本商品漲價感到不解，「日幣不是貶值？為何還漲價呢？」、「記得國際運費不是降下來了嗎？日幣也貶值，漲1000元是很想賺喔？」、「好貴喔～要多找朋友分裝比較不會痛，而且不會浪費，這麼大包自己也用不完」、「上次還在猶豫要不要買⋯這下真的怯步」。

不過也有網友持相反看法，「覺得價格不合理的人，自己從日本網購回來，就知道成本在哪裡了」、「身為一個常常網購買日貨的人，只能說即使是在日本的網購，小顆的SAS等級干貝早就已經是500公克／8800日幣 ，換算起來1公斤也早就超過4000了好嗎？如果1公斤抓200至300顆，那大概是S到SA等級，日亞的價格是9500日幣／500公克」。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說FB

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