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老闆超有才！ 燒烤店外送菜單塞滿「幹話」 網狂讚：不能只有我看到

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝串癮燒烤粉絲專頁、Uber Eats
圖／翻攝串癮燒烤粉絲專頁、Uber Eats

串燒前先逗你笑一笑！ 近來有網友在臉書上分享一家燒烤店的外送平台介紹頁，仔細一看發現每種食物的介紹內容都充滿了有趣的「幹話」，讓人忍不住一張一張接著看下去，看過的網友狂讚「老闆太有才」，紛紛轉貼分享「太好笑，不能只有我看到」。

一名網友於臉書上分享這間位於台北板橋的燒烤店，表示老闆的話好多且好好笑，同步曬出多張食物介紹的外送平台截圖，每一項介紹讓原本普通的食材瞬間成了搞笑版菜單，例如：豬肉蔥肉串介紹寫到「一串四個，蔥味十足，愛吃蔥的絕對不能錯過。我不敢吃蔥的人，吃了一個馬上吐掉，你就知道有多濃郁了吧！」；七里香介紹寫到「一串四顆，就是雞屁股啦，叫七里香只是因為看到別人這樣取好像比較有學問，我們只好跟風一起，免得被笑說我們沒文化..」。

圖／翻攝Uber Eats
圖／翻攝Uber Eats

介紹櫛瓜寫到「從小到大沒吃過這種食物，不吃還好一吃不得了，長得像黃瓜，裡面的籽像絲瓜，吃起來很甜像西瓜，總而言之就是呱呱呱呱」，還有一個意想不到可選購的品項是「老闆很帥歡迎抖內$50.00」，下方寫著「想請老闆吃宵夜的話可以點這個，我會代替我的肚子感謝你。啊這不是餐點，你點了只會得到我的謝謝，我不會被外送員送過去給你看的，放心！」

圖／翻攝Uber Eats
圖／翻攝Uber Eats

充滿搞笑又超無厘頭的文字，讓網友們笑翻，「有神快拜」、「這老闆也太有戲了」、「應該改名叫作幹話燒烤」、「我要抖內帥老闆50元」、「好好笑，看完也想吃了」。原PO最先分享文章已瞬間吸引了2萬人按讚朝聖，連燒烤店老闆本人也轉發，並繼續保持幽默解釋「不是啊！就當初開業的時候沒有客人，上班也不知道幹嘛。」

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燒烤 熄燈 串燒 小吃

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