松葉蟹、和牛精選3套餐！ 淡水新開幕「閤豐割烹」日式料理 3/31前送肥美牡蠣私房菜
全新味覺體驗進駐淡水！ 近期於淡水捷運站商圈開設的全新日式割烹品牌「閤豐割烹」，店內以松葉蟹、3L干貝、極黑和牛等嚴選新鮮海陸食材作為設計，打造3款割烹創意套餐及季節單品，讓民眾一嚐料理長邱淑芳的精湛手藝。為慶祝開幕活動，自即日起至3/31止至店內用餐，每桌將招待乙份主廚私房菜香煎播磨灘牡蠣！
經營漁業進口貿易超過20年、嚐遍日本在地海鮮食材，頻繁往返台日生鮮產地的主理人蔡志杰，於2022年成立現流生鮮電商平台，以日本獨有急速冷凍技術搭配完整線上服務出擊，更於2022年4月在台北大直美食聚落創立「閤豐本舖」實體門市，讓消費者一條龍安心選物，近期更為了身兼主廚料理長的太太邱淑芳圓夢，而在品牌起源地淡水開立「閤豐割烹」無菜單料理。
「閤豐割烹」店內七成以上精選日本進口生鮮食材，由蔡志杰與太太邱淑芳夫妻齊心提供傳家手藝，用最純粹的料理手法呈現出食材本身原始美味風貌，目前提供有3款套餐料理為旬套餐、豐套餐、饗套餐，採11道式及12道式設計，其中在最頂級的「饗」套餐(2,980元)中，有最熱銷的北海道頂級干貝與北海道原裝進口鮭魚卵，生魚片中有黑鮪魚、軟絲、熟成的紅魽與鮭魚。
烤物的部分則提供澳洲極黑和牛及長灘島馬頭魚兩款餐點，皆採用海鹽及些許胡椒簡單烹調，擠上現採新鮮萊姆，吃出食材本身的絕佳風味。更選用日本茨城縣松葉蟹腳，不加入任何調味料進行烹烤，直接吃出松葉蟹扎實肉質及甘甜的口感，只有在饗套餐才吃得到的店內隱藏版料理。
至於其他套餐價格分別為1,680元與2,280元奢簡由人，皆可依照民眾喜好搭配，另可提供客製化服務，每人3,000元起，其中限定預定八席包廂或十席包廂才有機會品嚐的石狩鍋料理，小火慢燉煮20分鐘後超級甘甜順口！
慶祝開幕，自即起至3/31止推出來店消費用餐，每桌招待乙份「香煎播磨灘牡蠣」，僅提供一樓用餐可享有招待優惠，二樓包廂則無法使用。
閤豐割烹
地址：新北市淡水區中山路49號
電話：（02）2626-1600
營業時間及餐點供應時間：午餐：12:00 - 14:00 (最後供餐時間 13:30)、晚餐：17:00 - 21:00 (最後供餐時間 20:30)
延伸閱讀：
．3月寵愛女人！ 8大「飯店餐廳女神月」優惠 氣泡酒免費、吃到飽第2人38折、龍蝦帝王蟹無限供應
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言