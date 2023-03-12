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餐廳訂位系統竟有「6大差異」！Oddle、inline、Eztable怎麼挑？

聯合新聞網／ Oddle Feeds
圖／免費圖庫
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疫情降溫，餐廳內用客逐漸回流，許多熱門餐廳為了要提供更好的顧客服務，不讓顧客在門口wait in line，並減少現場人力的負擔，就會導入線上訂位系統，可以說是好處多多。但市面上有不同的系統商，功能也不太一樣，什麼樣的系統適合哪類型餐廳使用呢？以及如何讓餐廳訂位，變成賺錢的生意？接下來就跟著我們一起來了解！

訂位系統是什麼？餐廳使用的好處是什麼？

餐廳訂位系統，顧名思義就是提供顧客線上的訂位管道。想到餐廳訂位，傳統上來說都會想到電話預約，但對於現代的消費者來說，打電話、講電話本身就是一件讓人害怕的事情，甚至有些顧客看到餐廳沒有提供線上訂位，就直接改吃其他餐廳了！

而對於餐廳來說，厚重的訂位手抄簿登記，經常需要多派一位櫃檯人力登記；而在尖峰時段，客人不斷上門，外場人員還要接電話，現場的混亂不敢想像。而現在只需要一台平板，就可以輕鬆調配餐廳的訂位，大幅提⾼現場營運的管理能⼒。

餐廳使用訂位系統的好處，除了能預先掌握用餐顧客的動態，也能大幅縮短餐廳接聽顧客電話訂位的時間，現場顧客也無需在門口wait in line。更棒的是，餐廳可以預估當天食材訂貨的庫存是否充足，而且24小時全天候都能接訂位，可以說是好處多多！

餐廳訂位系統必備哪4大條件？

餐廳的訂位管理系統必備哪些重要功能？了解以下訂位管理系統必備的4大條件，也能同時了解訂位管理系統可為餐廳帶來哪些實質的幫助。

1. 自動化訂位確認

顧客無需下載手機App，只需要透過線上連結，無論使用電腦、手機都能訂位！打破以往只能在營業時間，運用人力電話接訂位的窘境，開通24小時都能線上接受訂位。訂位成功後，系統也會自動傳送訂位確認Email，餐廳只需要專注在現場招待顧客！

2. 串接Google訂位

除了餐廳自己用力推廣之外，訂位的顧客還能從哪來？當然就是善用Google訂位功能！顧客用餐前，絕對會先上網查詢評價、必點菜色，如果滿意就能馬上訂位，一眼瀏覽所有可訂位時段，在Google即能完成訂位程序，餐廳商機無縫串連！

3. 訂位同時賣座位

對於人氣餐廳來說，滿訂不是問題，但要如何在現有的人力、場地空間，衝出更高營收，就是決勝關鍵點！餐廳應該選擇有提供「線上預購座位」功能的系統，引導顧客預購餐廳熱門座位、獨立包廂、人氣檔期套餐等，在線上就能完成付款，除了能降低No-show率，還能強化流量變現的動能。

4. 最低成本開通線上訂位系統

餐廳經營大不易，線上訂位系統除了要符合餐廳需求之外，成本考量尤其重要啊！目前市面上訂位系統從完全免費，到一年三、四萬起跳的系統都有，相信精打細算的老闆們一定懂挑CP值最高的訂位系統！

餐廳訂位系統商有哪些？6大差異一次看！

圖／Oddle 餐飲科技
圖／Oddle 餐飲科技

幫助老闆們更好評估訂位系統，一次整理了市面上最常見的訂位系統商，一起來看看差異有哪些？評比項目包含：費用、免費試用期間、Google訂位串接、座位預售功能、餐飲諮詢服務、會員管理系統。

從上表可以看出來，Oddle、inline、Eztable、MapsBooking、MENU店+都有獨特厲害之處，方案費用也各有不同。但老闆們無論選擇什麼系統，只要是適合自己餐廳的，能有效幫助餐廳成長的，都是好系統！

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餐廳訂位系統竟有「6大差異」！Oddle、inline、Eztable怎麼挑？

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