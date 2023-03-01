不敵網友炮火？ 宜蘭蔥油餅店「永久停業」了 老闆娘遭控「搓掉百鈔」一星負評刷爆

宜蘭一家蔥油餅店老闆娘近日遭消費者控訴，疑似收錢時「技術性」用手指撥掉1張百元鈔，再向客人表示「少100」，事發過程影片曝光後引發網友熱烈討論，事後，雖有自稱老闆娘女兒的網友出面道歉，但事件持續延燒，該店的Google商家頁面被刷爆一星負評，今（1）日更被發現店家在google的營業狀態已變更為「永久停業」。

圖／翻攝自Dcard

一名網友於2/27在Dcard發文指出，一家人前往宜蘭某攤販購買總金額220元的蔥油餅，媽媽掏出3張百鈔付款後，老闆娘接過錢後卻說「少一張100」，家人回覆說掉在地上，老闆娘則堅稱沒有，之後家人拿出錄影畫面，證明真的有張百元鈔掉了，後來也在攤販的櫃子裡發現一張百元鈔，店家才連忙道歉。原PO表示，店家的手法太純熟，感覺不像是不小心的，而且一般掉錢會先找地板，找不到再來說少錢，「希望店家能好好做生意，不要這樣偷吃步」。

不少網友在看完影片直呼：「要不要解釋一下大拇指怎麼那麼熟練？」、「錢不夠會直接說少20，不會先找錢再說少100的啦，邏輯完全不通」。儘管蔥油餅店家的女兒日前發文道歉說是誤會，仍無法平息網友怒火，紛紛衝到該店的Google商家頁面灌爆一星負評，甚至還出現2年前的受害者，稱當年結帳被老闆娘說「少給200元」。

圖／翻攝自goolge map

經事件延燒數日後，業者疑似不勘網友們的攻擊聲浪，先是更換了Google商家名稱，投訴店家的負評在1日統統都遭刪除，最新的評論變成1周前，評價也回升至3.8星，Google上的營業狀態則變成「永久停業」，似乎決定不再營業。

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