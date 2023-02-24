韓國人氣No.1！ 「明朗熱狗」台灣首店插旗台北東區 現點現炸超酥脆、「爆漿牽絲起司熱狗」必嚐

還沒到中午 12 點，辦公室群組已經開始討論起「午餐吃什麼」這個世紀大難題，然而，一說到「下午茶」，每個人都靈感泉湧，都能輕輕鬆鬆答出想訂購的飲料、咖啡、甜點店，畢竟午茶偷閒時光就是上班族一整天的 Highlight ，絕對不能隨便啊！ 工作即便再忙也要外送下午茶，為自己補滿能量，才有滿滿力氣迎戰煎熬的下半場！ Oddle Feeds編輯精選推薦2022辦公室下午茶推薦，從閃電泡芙、戚風蛋糕、鬆餅、甜甜圈等各式精緻甜點應有盡有，救贖上班族疲憊的心靈，向店家直接下單，下午點心外送距離最遠，想吃什麼都訂得到！

2023-02-24 11:01