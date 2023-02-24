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韓國人氣No.1！ 「明朗熱狗」台灣首店插旗台北東區 現點現炸超酥脆、「爆漿牽絲起司熱狗」必嚐
最難忘的韓國人氣街頭小吃「明朗熱狗」來台灣了！ 在韓國家喻戶曉、擁有上百間分店的人氣熱狗專賣店「明朗熱狗（명랑時代핫도그）」正式插旗台灣，2/24首店落腳台北東區商圈，一口氣推出10種豐富多樣的熱狗口味，道地韓式「牽絲起司熱狗」將美味完整重現。
走在韓國街頭、熱鬧商圈隨時都能看見的熱狗品牌《MyungRang 明朗熱狗》，2016在釜山大學前開設第一家後迅速竄紅。這回「明朗熱狗」台灣首店於2/24正式插旗台北大安區，試營運一日後，將於2/25正式開幕，除了韓式熱狗，還有辣炒年糕、套餐組合等選擇。
「明朗熱狗」以發酵熟成的米製成獨家麵衣，包上莫札瑞拉起司、切達起司、德式香腸、馬鈴薯、年糕、墨魚汁等各式各樣的內餡一起下油鍋，每一款都炸到金黃酥脆才上桌。現點現炸多達10種韓式熱狗口味，其中最療癒必點的「莫札瑞拉起司熱狗」，超強牽絲起士瀑布畫面準備洗版IG，店家還提供各式各樣調味料、醬料，依個人喜好自由選擇搭配，調味料部分有洋蔥粉、雪花起士粉、蜂蜜奶油、混合起士粉等，醬料則是有蜂蜜芥末醬、番茄醬、切達起士醬、甜辣醬等，熱愛韓式料理的粉絲們快朝聖。
明朗熱狗
2/24(五)試營運下午1:00~晚上8:00，2/25正式開幕
營業時間 上午11:30~晚上9:00 (全年無休)
地址：台北市大安區去敦化南路一段161巷46號
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