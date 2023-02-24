2023下午茶外送懶人包！ 盤點5大「辦公室甜點」推薦　選對點心，療癒身心

還沒到中午12點，辦公室群組已經開始討論起「午餐吃什麼」這個世紀大難題，然而，一說到「下午茶」，每個人都靈感泉湧，都能輕輕鬆鬆答出想訂購的飲料、咖啡、甜點店，畢竟午茶偷閒時光就是上班族一整天的 Highlight ，絕對不能隨便啊！

工作即便再忙也要外送下午茶，為自己補滿能量，才有滿滿力氣迎戰煎熬的下半場！ Oddle Feeds編輯精選推薦2022辦公室下午茶推薦，從閃電泡芙、戚風蛋糕、鬆餅、甜甜圈等各式精緻甜點應有盡有，救贖上班族疲憊的心靈，向店家直接下單，下午點心外送距離最遠，想吃什麼都訂得到！

1789 Café Pâtisserie 法式甜點

圖／1789 Café Pâtisserie 法式甜點 線上訂餐網站

曾任職於德國、倫敦、上海五星級飯店的法國甜點師傅 Cyrille Courant，幾年前因為對台灣的喜愛而定居台北，並開設 「 1789 法式甜點 」 ，一開始專門製作閃電泡芙與松露巧克力，後續一路研發各式各樣的巧克力產品、磅蛋糕、特製生日蛋糕、常溫禮盒等，持續擴張甜點版圖。

圖／1789 Café Pâtisserie 法式甜點 線上訂餐網站

已有 20 餘年甜點經驗的主廚，每天遵循傳統工法，做出最正宗的法式甜點，特別是從剛起家就為 1789 帶來好口碑的閃電泡芙，可以說是這家店最經典的代表作，多層的酥脆外皮包裹著濃郁的醬料，甜而不膩的口感，搭配茶或咖啡享用都非常適合，從視覺到味覺都能療癒上班族疲憊的心～

店家FB粉專： https://www.facebook.com/1789cafe

杏桃鬆餅屋

圖／杏桃鬆餅屋 線上訂餐網站

來自日本東京表參道的人氣品牌「杏桃鬆餅屋」，自 2013 年進駐台北，就一直是都市女子假日的好去處。日式鬆餅最大的特色，就是濃厚的雞蛋與麵粉香氣，杏桃鬆餅屋特別選用北海道小麥粉、北海道 NAKAZAWA 鮮奶油與苗栗土雞蛋等食材搭配獨家配方，並使用恆溫水蒸式煎台，煎出每片厚達4公分，且口感 FUWA & MOCHI（鬆軟Q彈）的「蘇芙蕾厚鬆餅」。

除了有單吃就很美味的厚鬆餅，還有加上各式鹹甜佐料的奢侈版本，變化出包含「杏桃蔓越梅」、「焦糖肉桂蘋果」兩款口味的「甜點系」鬆餅，以及有「巴爾薩醋蜂蜜烤雞」、「起士辣肉醬薯伴培根」等多種鹹點口味的「食事系」鬆餅。難得放縱的午茶時光，一次滿足想吃甜也想吃鹹的吃貨們！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/uznaomom.pancake

稻町森法式甜點舖

圖／稻町森法式甜點舖 線上訂餐網站

「稻町森」乍聽之下像是日本來的名字，其實是台語「一起玩」的諧音，法文店名 Jouons Ensemble 也是法文「一起玩」的意思，從命名就能看出主廚 Pia 對法式甜點的熱愛，曾留法學藝的她，不僅製作技藝了得，更加入了自身的創意與巧思，翻玩出一道道令人驚喜的作品。

圖／稻町森法式甜點舖 線上訂餐網站

稻町森提供的甜點項目非常多元，有由不同水果食材發想設計的冷藏小蛋糕，法式甜點的經典項目也都一應俱全，像是檸檬塔、千層派、馬卡龍、可麗露、肉桂捲、瑪德蓮、費南雪等，樣樣都精緻的像是藝術品，適合在開完會、提案後，點上一份優雅享用，作為辛苦過後的甜蜜獎勵。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/jouonsensemblepa

Haritts Taipei

圖／Haritts Taipei 線上訂餐網站

Haritts 甜甜圈，來自東京的手工甜甜圈，吃起來極為柔軟又Q彈，甜度適中，一次吃兩三個也不會膩。使用優良的原料製作，只要50元以內的銅板價，常常吃也很可以！每日供應的口味有原味、巧克力、奶油起司、肉桂葡萄乾、鹹蛋黃，每週也分別在一三五及二四六供應其他特殊口味，如抹茶、芝麻紅豆、柑橘、伯爵茶等，每月都會更新菜單。如果剛好輪到你作為下午茶日的主辦人，不用煩惱，直接把所有口味都點一輪，一定會大受好評！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/profile.php?id=100064597753486

Merci crème

圖／Merci crème 線上訂餐網站

來自板橋名店「merci」系列的第四間店「 Merci crème 」，延續老宅改建的新舊融合風格，提供法式甜點、常溫蛋糕、單品咖啡、法國瑪黑茶，不僅口味好吃，即使無法抽空親訪店家，也能線上訂餐領略 Merci crème 的魅力！

圖／Merci crème 線上訂餐網站

最受歡迎的生乳酪蛋糕，有草莓、伯爵茶、泰式奶茶、蜂蜜檸檬、藍莓可爾必思、蜜香白桃烏龍口味，不同風味融入滑順不膩口的鮮奶油，輕輕一抿就化在口中，一口就能滿足想吃甜點的慾望，典雅中帶些時尚的外型，端上同事聚會餐桌也足夠體面，能一舉擄獲所有鏡頭與胃口！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/mercicreme

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