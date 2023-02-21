炸雞也漲價！ 「胖老爹」新菜單亮相 套餐調漲30元 雞腿、雞塊、雞翅全漲5元

面對原物料日漸飆漲，連鎖炸雞品牌「胖老爹」也撐不住宣布漲價了，桃園店在臉書上發文貼出2月25日起調整價格，預告雞腿、雞塊、雞翅全部漲5元，套餐也一下貴了30元！

胖老爹美式炸雞桃園大溪店在臉書上指出，「從年前雞肉漲到我們有苦難言，各項成本也是漲漲漲，胖老爹總公司將於112年2月25日調整販售商品之價格」。形同與雞有關的品項全數都漲，實際比對新舊菜單發現，1-4號餐通通都漲了10元，而5號全家餐、6號全家特餐、全腿餐、全快餐、混搭餐則「調漲了30元」。單點品項雞排、無骨雞腿排漲10元，其餘雞翅、雞腿、大腿塊則全漲5元，而泰式雞翅(4支)更是一次漲25元。

圖／翻攝自胖老爹美式炸雞-桃園大溪民權東路6號店臉書

另外，繼肯德基、麥當勞、漢堡王調漲後，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」也被網友發現官方於一月份釋出的新菜單默默調整熱門套餐售價，整體漲幅約3至4%，但此波調整未變動單點價格，僅調整套餐。

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