午間限定！東區「上吉燒肉」開放午間用餐 880元起有肋眼、霜降豬 還可爽喀整條牛舌超過癮
油花超美、肉質鮮嫩的頂級日本和牛燒肉，午餐時段就能享受到這樣的美味？原來是東區知名的「上吉燒肉」宣布開放午間用餐時段，而午間推出的套餐只要880元起，就可以吃到一整條牛舌的「牛舌一本燒」、「肋眼牛排」，辛苦的上班族們還不快用噴香多汁的燒肉為自己打打氣再接著努力！
原本營業時間為下午17：00到23：00的「上吉燒肉」，主打和牛及貼心的桌邊燒烤，開業4年多仍是一位難求；這次開放午間套餐，不只把難得的「柚子牛舌」、「牛舌一本燒」、「外橫膈膜」、「夏朵布里昂」等肉品放入菜單，如果不吃牛的，也有少見的「伊比利豬肋條」可以選擇，或是換成干貝、軟絲及超大明蝦，每樣食材都是精挑細選的美味及新鮮！星期五這天還有升級版、要價3980的「翻玩上吉 特別饗宴」豪華套餐，一次打包前菜、主菜、甜點等主廚精心設計的菜色，超適合完成大案子、想犒賞自己時享用！
要注意的是，因午間用餐時段剛推出不久，還未出現在店家的訂位系統上，想用餐的人記得先電話詢問是否還有空位，以免白跑一趟撲空囉！
上吉燒肉
營業時間：17：00～23：00
午間套餐時間：三、四、六、日 11：00～14：00
翻玩上吉 特別饗宴：11：30～14：00
電話：02-87725765 0972078028
地址：台北市大安區延吉街131巷41號
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