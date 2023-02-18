快訊

陳宗彥捲性醜聞…使得「這間酒店」聲名大噪 地方人士曝內部細節

好消息！竹市分局長呂育騰昏迷救治 已清醒可聽懂指令

喜餅選擇障礙？網友表示「這些」中式傳統大餅最對味！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
喜餅選擇障礙？網友表示「這些」傳統大餅最對味 圖片來源/Unsplash
喜餅選擇障礙？網友表示「這些」傳統大餅最對味 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中式喜餅」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的中式喜餅口味有哪些。

傳統的中式大餅在早期是結婚時男方會準備的聘禮之一，份量越重，新人雙方越有面子，演變至今，雖然漢餅已非婚禮必備，但依然有許多人喜歡這項傳統的美味。而在眾多口味當中，鹹甜各有擁護者，到底哪些口味最受歡迎的呢？


甜味「紅豆麻糬」不能少 加入「蛋黃」、「滷肉」鹹填更對味！

網友熱議中式喜餅口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議中式喜餅口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

喜餅口味多變，有甜有鹹還能加入許多不同的配料，因此除了「鳳梨」、「紅豆」等常見口味之外，「配料」更是受到網友熱議，當中又以「麻糬」最受關注。許多網友表示自己很喜歡有麻糬的喜餅，而且最好是與紅豆口味配在一起，完全就是絕配，不過也有許多人認為紅豆麻糬只有甜味，吃久了易膩，還是要「有麻糬有蛋黃有肉鬆，鹹甜那種味道」才是最對味的，推薦其他網友有機會可以試試這經典的口味。

此外，「芝麻」也是相當受到歡迎的配料，有網友發文尋找喜歡傳統喜餅的同好，引出許多民眾回應「唯一喜歡芝麻蛋黃」、「芝麻冬瓜的好吃」，表示無論是什麼口味，只要撒上或是在內餡摻入芝麻，那股芝麻香都更能襯托出任何口味的美好。

除了較甜的口味外，也有相當多民眾喜歡鹹口的喜餅，如「肉鬆」、「鹹蛋黃」、「滷肉」等都是熱門選項。有網友表示自己最喜歡的是在甜口味中加入滷肉或是蛋黃，並詢問大家都喜歡哪些不同的內餡，眾多回覆表示「肉餅」是最好吃的，也有人表示「咖哩滷肉真的沒對手」、「香菇滷肉」等都是鹹口的好選擇，若是不喜歡過於甜膩的味道，可以嘗試看看這些口味。

傳統中式喜餅光是內餡與配料的種類數量就令人目不暇給，其中的組合更是數不勝數，另也有許多人感歎道自己對於漢餅是「小時候好討厭，但長大好喜歡！」，表示這些喜餅不管在童年或是現在的記憶中都有相當獨特的地位。你最喜歡的組合是什麼呢？若是目前還沒有吃到令你眼光一亮的口味，不妨試試看網友們的推薦吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中式喜餅口味排行」相關討論則數。
觀測期間：2022/10/16~2023/01/16，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

延伸閱讀

黑暗榮耀、初戀幕後推手都是她！網飛亞洲爆款劇女王踩坑告白

台北國際烘焙暨設備展 統一參展擺出大陣仗

社宅內庇護工場今開幕 張善政：支持身障朋友穩定就業

冰淇淋之神推新品！CREMIA「覆盆子餅皮」這天開賣，品牌激推吃法搶先看

相關新聞

爆紅春吉商行「露點奶酥」滿四罐免運優惠！首推鐵觀音茶與伯爵茶口味

奶酥放到烤箱裡烘烤後散發的奶香絕對是抹醬控等待的那一刻，春吉商行「露點奶酥」主打三種如鐵觀音奶酥等口味抹醬，強調100%天然食材，再加上外包裝文青風與設計，一定要試試看！

濱江市場必吃新東羊！ 高CP值「巨無霸羊肉炒麵」免百元，帶骨羊排充滿膠質 啃起來真的超爽

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 之前一直聽說榮星花園附近有一間超狂的羊肉炒麵，分量多到像是一座小山，最狂的是這個羊肉炒麵還不用100元。 位於濱江市場內的新東羊真的是讓我見識到，什麼叫做巨

迎接世界地瓜日！7-ELEVEN隱藏版「栗香地瓜」北部地區300間門市限量回歸　還有新品「冰火吃法」

迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN集結超過10款地瓜商品，並開發全新品項、變化出各種「冰火吃法」，2月22日...

2/18「補班日優惠」集合包！ 咖啡&薯條買1送1、套餐&飲品免百元，下班免費請你喝珍奶

「218補班日」優惠集合包！ 咖啡、薯條買1送1 套餐、飲品免百元，下班還免費請你喝珍奶

爭鮮壽司「被男子污染3次」還放回去！官方緊急回應了

「爭鮮迴轉壽司」愛河店，日前傳出有男子3次拿下食物，並以筷子戳、手摸後又放回餐檯軌道。對於此事，爭鮮於2月16日發表聲明...

一位難求！ 台中「涮屋馬」火鍋試營運 30天內訂位全爆滿

有最強燒肉之稱的台中「屋馬」正式進軍火鍋界！ 新品牌「涮屋馬」落腳在台中市惠中路上，已於本月11日起開始試營運，但自2月9日一開放線上訂位系統，就立馬被訂滿了！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦