喜餅選擇障礙？網友表示「這些」中式傳統大餅最對味！
【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中式喜餅」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的中式喜餅口味有哪些。
傳統的中式大餅在早期是結婚時男方會準備的聘禮之一，份量越重，新人雙方越有面子，演變至今，雖然漢餅已非婚禮必備，但依然有許多人喜歡這項傳統的美味。而在眾多口味當中，鹹甜各有擁護者，到底哪些口味最受歡迎的呢？
甜味「紅豆麻糬」不能少 加入「蛋黃」、「滷肉」鹹填更對味！喜餅口味多變，有甜有鹹還能加入許多不同的配料，因此除了「鳳梨」、「紅豆」等常見口味之外，「配料」更是受到網友熱議，當中又以「麻糬」最受關注。許多網友表示自己很喜歡有麻糬的喜餅，而且最好是與紅豆口味配在一起，完全就是絕配，不過也有許多人認為紅豆麻糬只有甜味，吃久了易膩，還是要「有麻糬有蛋黃有肉鬆，鹹甜那種味道」才是最對味的，推薦其他網友有機會可以試試這經典的口味。
此外，「芝麻」也是相當受到歡迎的配料，有網友發文尋找喜歡傳統喜餅的同好，引出許多民眾回應「唯一喜歡芝麻蛋黃」、「芝麻冬瓜的好吃」，表示無論是什麼口味，只要撒上或是在內餡摻入芝麻，那股芝麻香都更能襯托出任何口味的美好。
除了較甜的口味外，也有相當多民眾喜歡鹹口的喜餅，如「肉鬆」、「鹹蛋黃」、「滷肉」等都是熱門選項。有網友表示自己最喜歡的是在甜口味中加入滷肉或是蛋黃，並詢問大家都喜歡哪些不同的內餡，眾多回覆表示「肉餅」是最好吃的，也有人表示「咖哩滷肉真的沒對手」、「香菇滷肉」等都是鹹口的好選擇，若是不喜歡過於甜膩的味道，可以嘗試看看這些口味。
傳統中式喜餅光是內餡與配料的種類數量就令人目不暇給，其中的組合更是數不勝數，另也有許多人感歎道自己對於漢餅是「小時候好討厭，但長大好喜歡！」，表示這些喜餅不管在童年或是現在的記憶中都有相當獨特的地位。你最喜歡的組合是什麼呢？若是目前還沒有吃到令你眼光一亮的口味，不妨試試看網友們的推薦吧！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中式喜餅口味排行」相關討論則數。觀測期間：2022/10/16~2023/01/16，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
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