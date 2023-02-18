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你都加什麼料！十大熱門「手搖飲配料」你嘗過嗎？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
你都加什麼料！十大熱門手搖飲配料你嘗過嗎？ 圖片來源/Unsplash
你都加什麼料！十大熱門手搖飲配料你嘗過嗎？ 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「手搖飲配料」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的10大手搖配料。

人手一杯手搖飲，已經成為了現代人的日常生活，除了選擇綠茶、紅茶等茶飲基底，當中的配料更有畫龍點睛的作用，從最經典的珍珠、仙草，到創意十足的冰淇淋與豆花等都有各自的擁護者，網路上就有關於手搖飲配料的話題討論，快來看看網友們最喜歡什麼吧！


什麼都可加「珍珠」！濃郁派首推加「芋頭」

網友熱議TOP10手搖飲配料 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議TOP10手搖飲配料 Social Lab社群實驗室/製圖

提到能夠代表台灣的美食，那大家一定會聯想到珍珠奶茶！觀察網路上對於「手搖飲配料」的相關話題討論，可以發現「珍珠」深受大多網友喜愛，不少網友表示「不管什麼飲料一定要加珍珠，不然就不是飲料了」、「身為珍珠愛好者，喝手搖必加珍珠」，也有護理師網友分享「上班沒時間吃飯，就愛訂飲料咬珍珠」，認為珍珠除了增加咀嚼風味，還有快速果腹、補充能量的效果。

喜歡濃郁系飲料的網友則是對「芋頭」情有獨鍾，不少飲料店家紛紛以芋頭為主題推出許多創意飲料，芋頭控的網友們也經常分享自己的口袋名單，表示「芋頭西米露是我心中第一，推推推」、「芋頭加芋泥，濃到吸不上來超讚」，更有號稱「主修芋頭系」的網友，盤點各家芋頭系列飲料的優缺點，獲得底下網友留言回應「原PO對芋頭真的有愛欸」。

此外，古早味擔當「仙草」也是網友熱議的手搖飲配料之一，甘甜滑嫩的口感加上養顏美容的功效，無論寒冬酷暑都深受網友們愛戴，有網友表示「冬天最適合來杯燒仙草」、「我都喝鐵觀音奶茶+仙草凍」；也有店家以懷舊風推出仙草飲品，主打天然手工熬煮，在一眾甜膩手搖飲中成功獲得關注，讓網友大推「這家仙草系列有夠無敵」。其他手搖飲配料例如「冰淇淋」、「燕麥」也獲得熱烈討論，有網友認為「夏天一定要來杯冰淇淋紅茶」，涼爽又消暑；也有不少人推崇燕麥系列飲料，紛紛表示「燕麥負擔少又增添咀嚼口感，根本減肥人必點」。

了解以上網友討論的手搖飲配料，你是屬於咀嚼派還是濃郁派呢？下次點飲料時不妨參考網友推薦的熱門配料，一起快樂的享受手搖飲！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「手搖飲配料」相關討論則數。
觀測期間：2022/10/29~2023/01/29，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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