一位難求！ 台中「涮屋馬」火鍋試營運 30天內訂位全爆滿

有最強燒肉之稱的台中「屋馬」正式進軍火鍋界！ 新品牌「涮屋馬」落腳在台中市惠中路上，已於本月11日起開始試營運，但自2月9日一開放線上訂位系統後，立馬秒殺被訂滿了！

圖／IG@eat_sunsun授權

「涮屋馬」現在試營運中，個人鍋物套餐價格自980元起至2580元不等，有6盎司旨屋套餐、8盎司雙拼極涮套餐2種可選，整份套餐也將會有8道菜色，從湯品、開胃前菜、野菜盛和、手工丸類、主餐、食事、飲品、甜點，肉品有日本A5和牛、美國PRIME牛肉、日本F1國產牛、台灣牛肉、西班牙伊比利豬、加拿大松阪豬等，湯底則有白玉燉雞湯、昆布云腴湯、鰹節柴魚湯3選1，試營運期間還有google評論免費送「海鮮野炊」的活動。

圖／IG@eat_sunsun授權

涮屋馬自2月11日起開始試營運，2月9日一開放線上訂位就被訂滿，查看最新每日開放第30天後的訂位也都被秒殺，想吃的民眾請把握0點準時開放訂位，手機努力重整刷起來！

延伸閱讀：

．海鮮控開嗑！ 手刀搶訂豐FOOD「龍蝦之夜吃到飽」3月4場次 加碼幸福草莓季

．到底有多香？在地人溫補好選擇「香香香山羊肉火鍋」，涼拌、熱炒與羊肉爐真絕配