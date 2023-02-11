「2023情人節優惠」懶人包！ 30家up「餐廳速食+咖啡手搖」 買1送1、身分證兌獎、草莓季加料再升級

迎接情人節到來，用美食展現甜蜜心意！udn小編一口氣為大家整理了超過30家以上的「2023情人節優惠懶人包」，有速食、餐廳、咖啡、點心、手搖飲料等，快來瞧瞧手刀訂起來！

★速食

●肯德基

肯德基「愛情醬淋．可可脆雞餐」附贈「浪漫禮盒」共限量6,000份，即日起至2/14限時開賣，買再送「浪漫禮盒」奉上情人節造型氣球及浪漫氛圍燈，還有氣球4顆＋吹氣紙吸管，幫戀人們輕鬆打造情人節氣氛。

圖／摘自KFC官方臉書粉絲團。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡自2/14至3/14止，推出「甜蜜久久情人節」，雙人限定「MOS 巴斯克乳酪蛋糕＋中杯摩斯咖啡組」優惠價199元，還有「可頌鯛魚燒＋冰紅茶」優惠價88元。

圖／摩斯漢堡提供

●21世紀

即日起至2/21，21世紀攜手Mister Donut推出限時「情人節烤雞餐」，內含21香草烤雞一份、洋蔥圈一份、微辣香脆炸雞兩個及中杯蜂蜜綠茶兩杯)，甜蜜優惠價520元(原價655元)。此外，再加贈1張「Mister Donut蜜糖波堤兌換券」，憑券即能至Mister Donut門市兌換。

圖／21世紀提供

●繼光香香雞

繼光香香雞為迎接情人節，強勢祭出「買1送1」優惠，即日起至2/15，只要於門市購買1份鴨香寶，就可再免費多吃1份。

圖／繼光香香雞提供

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN特別推出「情人節組合套餐」，包括bb.q獨家韓式醬料包裹的調味半雞1份(調味6選1)、啾哇嘿喲小鬆餅、馬西搜喲起司球、氣泡飲料2杯，優惠價638元。(bb.q 信義通化店、板橋板農店不販售)

圖／bb.q CHICKEN提供

●麥當勞

「2023麥當勞優惠券」開放下載，即日起登場至3/14前皆可用。有「大薯加 1 元多一件」，有美味多1件、買咖啡免費送、超爽大餐101起、雙人共享209起、滿福雙人早餐149起、大麥克雙享餐249起、歡樂送訂餐限定及早餐套餐免費升級咖啡等限定優惠CP值超級高。

圖／麥當勞提供

●漢堡王

漢堡王即日起至3/27推出「漢堡王好運兔get樂」優惠券，提供雞塊、可樂等點心與多款指定漢堡買1送1，另外還有個人餐54折起、雙人餐150元起等多種優惠，最高現省2,617元起。

圖／漢堡王提供

●拿坡里

拿坡里祭出限時快閃優惠，即日起至2/28「大披薩+6塊炸雞」下殺73折吃，且披薩開放口味任選，炸雞則有原味、辣味以及原味烤雞共3種任選。「雞腿二重奏」至3/1前限定登場，整體直接下殺77折，雞腿每塊不到50元。

圖／取自拿坡里官方粉絲團

★餐廳

●隱

隱餐飲集團旗下4大品牌「隱士」、「隱世」、「隱寺」、「隱侍」同步推出，2/14「當天」只要情侶其中一人身分證字號「完全吻合5233連號」，用餐全部免費(限兩人訂位，不得點選瓶裝類酒款)；沒有完全連號也沒關係，如身分證字號中包含5233四碼不連號，也會招待情人節限定的特調一組(2杯)。

圖／隱餐飲集團提供

●MAMAK檔星馬料理

MAMAK檔星馬料理」推出全新甜品「蘋果煎餅」，搭配情人節活動即起至2/14，只要來店消費點餐時，向店員「比出愛心」並拍照發文標記@MAMAK檔星馬料理，連送4天，每日限量20份。

圖／MAMAK檔提供

★咖啡點心

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市即日起至2/14情人節檔期，推出CITY CAFE大杯美式咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵同品項「買一送一」；即日起至2/15，OPEN POINT行動隨時取也推出CITY系列「520告白咖啡方案」，包含CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯、CITY PRIMA精品拿鐵9杯、CITY燕麥系列10杯、熱巧克力可可歐蕾14杯等等，多達10款520元的限定優惠組；即日起至2/21推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵「任選第２杯半價」。

圖／7-ELEVEN提供

●全家

全家便利商店2/14當天於實體店鋪購買Fami!ce全家霜淇淋，即享第２支10元優惠，此外全家APP隨買跨店取也推出Let's Café醇黑厚可可飲、私品茶仙女紅茶加10元多１杯；即日起至3/7，實體店鋪購買金莎三粒入2件59元、金莎指定禮盒商品2件79折，精品巧克力專區也集結20款商品任2件5折，會員APP「全+1商城」開賣MorningCat花束，推出78折起會員專屬優惠。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富2/13、2/14限時2日，於門市及Hi-Life VIP APP整買零取，同步推出Hi Café大杯美式咖啡「買8送5」、大杯拿鐵咖啡「買8送4」，可透過紙本券寄杯或存入Hi-Life VIP APP內寄杯，不限冷熱、限購10組，兌換天數90天。

圖／萊爾富提供

●OKmart

OKmart於2/14西洋情人節當天推出經典莊園級美式與拿鐵、莊園級濃厚美式與拿鐵「同品項買2送2」優惠，不限冰熱；另，即日起至3/8「粉紅愛戀季」會員享有獨家優惠第2件6折起，包括獨家明治洋洋棒餅乾-莓果與起司口味、乖乖玉米脆果草莓煉乳、曼陀珠綜合草莓口味糖果、粉紅色系糖餅等。

圖／OKmart提供

●丹堤咖啡

丹堤咖啡迎接情人節，在2/14當日推出「外帶全系列大杯飲品以上，買一送一」優惠。

圖／丹堤咖啡提供

●ikari怡客

ikari怡客推出「蜜糖約會日」情人節活動，即起至2/14限定飲品組合價，最低只要4.7折，蜂「蜜」蘋果茶＋沙漠湖鹽焦「糖」拿鐵熱飲只要99元。

圖／ikari怡客提供

●星巴克

至2／14期間，星巴克推出「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗，期間登入活動網址，選擇你想要的兔年運勢籤，就可領取專屬優惠券如「兩杯特大杯買一送一」、「 兩杯特大杯黑咖啡系列買一送一」等，兌換時間是每天早上11點至晚上8點，兌換期間為獲券日+2天。

圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁

●85℃

85℃搶攻情人節商機，即日起至2/14，推出兩款精緻情人節套餐，指定切片蛋糕加一杯指定飲料只要99元，或是選擇慢熟千層蛋糕加兩杯指定飲料，只要229元。85 Cafe APP會員或新註冊會員，購買任何一款情人節套餐，即可抽F HOTEL連鎖飯店旗下分館的平日雙人住宿券。

圖／85℃提供

●GODIVA

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA融合春季溫暖浪漫元素，推出2023情人節限定摯愛禮盒，即起至2/14，單筆消費滿原價1999元或以上，即可獲贈牛奶巧克力豆1罐。

圖／GODIVA提供

★手搖飲料

●KUNG FU TEA 功夫茶

即日起至2/28，到功夫茶門市購買當週指定飲品，即可現折5元，首週「岩葉紅茶拿鐵」、2/13至2/19「鮮榨柳橙綠」以及2/20至2/28「黑糖波霸珍珠奶茶」接力；2/14情人節當日還有一日限定好康買一送一，只要到功夫茶門市購買「玫瑰奶茶」就送「玫瑰青露」。

圖／功夫茶提供

●FLASH COFFEE

閃電咖啡FLASH COFFEE，自即日起至2/16有「甜蜜午茶1+1」優惠，凡購買任一餐食，即可享有飲品5折優惠，新品也不例外，加碼在2/14情人節當日推出任選3件指定點心立享85折，並附贈點心盒讓你帶著走。

圖／FLASH COFFEE提供

●有飲

有飲推出情人節限定「粉紅泡泡草莓優優」，2/13、2/14兩天限定供應，於4間門市每天限量開賣，每杯80元，等於買「草莓優優」直接升級不加價，免費送GODIVA巧克力。

圖／有飲提供

●TEA TOP第一味

TEA TOP情人節限定「甜蜜1+1第二杯半價」活動，自2/13至2/28，凡購買「轟蜜茶」或「轟蜜蕎麥」，即可享第2杯半價優待。其中「轟蜜茶」可更換茶底、可選擇免費加「茶凍」，「轟蜜蕎麥」則能夠免費加「粉粿」。

圖／TEA TOP提供

●發發

發發於2/13至2/20情人節期間，凡購入人氣票選第一名「伯爵茶優格」，就享兩杯88折幸福價。

圖／發發提供

●迷客夏

迷客夏至2/14限時感謝祭登場，凡至迷客夏現場、外送、迷點、外送平台消費任一飲品，即贈「全系列飲品第二杯5折券」，消費一杯就送一張，不限杯數皆可累贈，優惠券使用期間從2/15至3/7。

圖／迷客夏提供

●好一點熟醇紅茶

好一點熟醇紅茶即日起至2/16，好一點熟醇紅茶與香氛品牌Dalla合作推出「森林系品茶時光」抽獎活動，來店自取消費「古木紅茶」滿2杯，即有機會獲得「愛之歸屬 Safe Haven」及「午夜派對 Midnight Party」兩種室內香氛瓶與淡香水喔。

圖／好一點熟醇紅茶提供

●清原芋圓

清原芋圓回饋粉絲，即日起至3/10祭出「芋你同饗」刮刮樂，只要到全台清原芋圓門市，單筆消費任兩杯大杯飲品或甜品，就有機會刮中首爾來回機票雙人獎（1名）、iPhone 14（3名），以及清原大杯飲品／碗裝甜品的免費加料券、8折券等獎項。(新莊新泰、新店光明、台南六甲店除外)

圖／清原芋圓提供。

●老賴茶棧

即日起至2/14前只要持《想見你》電影票根到老賴茶棧全門市，大膽說出「嘿！黃雨萱」，即可享有用「獨家全糖甜心杯」，以及好禮抽獎券1張。此外出示老賴茶棧會員或購買「全糖甜心-珍珠奶茶」，還會加碼送劇照菜單1張。

圖／老賴茶棧提供

●麻古茶坊

即起至2/14期間，拍下麻古茶坊草莓新品或期間限定櫻花杯，上傳至個人Instagram，並打上指定關鍵字、標註麻古茶坊官方帳號，即有機會獲得「芝芝草莓果粒」免費電子兌換券！

圖／麻古茶坊提供

●康青龍

自即日起至3/7期間，UberEats新用戶只要訂購指定康青龍飲品「粉紅佳人」，即可享買一送一優惠，最多單筆買5送5。

圖／康青龍提供

●COMEBUY

COMEBUY於2/1起推出至現場門市，皆享有現萃「冬片」折10元的優惠，喜歡品茶的人可把握優惠。

圖／COMEBUY提供

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