閨月「為什麼要送豬腳？」精選7間豬腳料理外送到府，2023年閨二月來為父母添壽吧！

為什麼有閨月是三年一次呢？因為農曆是依照月亮的陰晴圓缺所設計的，而這樣定出的月份約 354 日，但是我們所熟悉的春夏秋冬一年是 365 日，因此兩者相差了十日之多，故每三年累積約30天的差距時則需要增加一次「閨月」來確保月份節氣相符合。至於為什麼「閨月要送父母吃豬腳呢？」因為閏月讓時間變長，傳統習俗認為長輩遇到閏年會減壽，等於少活了一個月，所以子女會送豬腳給父母添壽，就能將父母的時間也變長唷！這邊推薦7間豬腳料理，都可以在官網訂購外帶外送到府，送份豬腳也代表子女的關心，為父母添壽吧！

台糖長榮

台糖長榮全台宅配官網推出「懷舊滷豬腳(冷凍)」，嚴選台糖安心豚肉品，選用豬前腿肉，並使用紅蔥頭、紹興酒、五香粉、花椒粒...等多種香料醃製，飄香回味，只需要加熱5-10分鐘即可輕鬆上菜。貼心叮嚀：3包以上訂單可提前一日訂貨，隔日營業時間可取。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/ephtnn

欣葉台菜

圖／欣葉台菜 線上訂餐網站

欣葉台菜連4年獲得米其林推薦名菜，其中經典料理「花生滷豬腳」，是將豬腳氽燙後炸酥，再以蔥燒汁慢煮80分鐘，讓豬腳膠質充分釋放，吃起來口感軟嫩彈Q，又充滿蔥香與醬油香。可以在外帶外送官網訂購，必吃招牌「正宗菜脯蛋」、「香煎豬肝」及「手打杏仁豆腐」，與父母享用一桌好菜吧！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/shinyehtaiwan/

欣葉小聚

圖／欣葉小聚 線上訂餐網站

榮獲4年必比登推薦菜色！欣葉小聚將欣葉的滷豬腳與三杯料理結合，推出「三杯Q彈豬腳」，精瘦的前腳和膠質豐厚的後腳先炸再滷，再用三杯醬快炒至收汁，是銷售排行榜的冠軍！想嘗試花生豬腳以外的口味，不妨來試試吧！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/ShinYehCuisine

青葉台灣料理

圖／青葉台灣料理 線上訂餐網站

青葉台灣料理推出的「花生豬腳 」 採用優質台灣豬腳，將豬腳氽燙後 加入粒粒飽滿的台灣土豆，再以獨門滷汁、慢火燉煮6小時而成！豬腳軟Q，花生口感鬆軟、香氣十足，可以吃到滿滿膠質吃在嘴裡融化， 清爽不肥膩，讓人愛不釋口！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/aoba1964

蘇杭

圖／蘇杭 線上訂餐網站

蘇杭餐廳成立於1984年，以經營江浙菜及上海點心為主，以〝真材實料、價格公道〞累積了知名度。其中人氣料理「紅燒豬腳」皮肥嫩、肉纖細，口感滑腴黏糯，膠質與鹹中帶甜。另外也可與其他必吃料理一同訂購，推薦「老皮嫩肉」、「花雕醉雞」、「東坡肉(可加購刈包)」！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/suhung.fans/

BSB美式餐廳

圖／BSB美式餐廳 線上訂餐網站

想來點不同於台灣中式豬腳料理，推薦BSB美式餐廳的特色好菜「德國炒豬腳」將香嫩豬腳與蔬菜跟墨西哥辣椒拌炒，口味鹹香辣，與傳統中式豬腳相比，更適合作為下酒的好菜！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/taipeibsb287.tw

Kiki 餐廳

圖／Kiki 餐廳 線上訂餐網站

KIKI 成都川味名菜，愛吃辣朋友的口袋名單必備的餐廳，推出「燒蹄花」，使用紅燒豬前蹄及綠花椰菜，蹄膀軟嫩，外皮非常Q彈有嚼勁，中辣帶出更豐富的香氣！富含膠質，滷汁入味，鹹香不油膩。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/kikirestaurantTw

延伸閱讀

情人節餐飲行銷怎麼做？4招教你「降低No-Show率」＋「提高餐廳營收」

想知道更多餐飲資訊，請追蹤「Oddle餐飲科技」

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「udn走跳世界」