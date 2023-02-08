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日本貓咪生吐司推「兔兔餐包」快閃！爆漿卡士達配台灣燈會超應景
日本超人氣貓咪生吐司「Neko Neko Shokupan」配合今年史上最大規模的台灣燈會推出「兔兔餐包」啦！爆漿卡士達醬超好吃，即日起進駐台北市政府一樓大廳，推薦民眾欣賞燈會時不妨經過嚐鮮看看囉！
「Neko Neko Shokupan」源自於日本，因主打完全不加一滴水與使用100%北海道牛奶製成，再加上超萌貓咪造型，過去在日本有超高的討論度，每日新鮮出爐常常造成排隊人潮。
這回因應臺灣燈會特別應景推出「兔兔餐包」，超萌黃白的外觀配上妝點的兔子造型，內餡則採用特製的卡士達醬， 一口咬下爆漿超好吃。
即日起至2月19日燈會結束將快閃進駐至台北市政府一樓東側大廳販售，除了餐包與生吐司外，還有各式麵包供選購喔，快把握機會吃起來吧。
「Neko Neko Shokupan」臺灣燈會快閃店
期間：2023/2/1(三)-2/19(日)
地點：台北市政府 一樓東側大廳 醫務室旁（110台北市信義區市府路 Taipei City Hall, No. 1）
營業時間：11:30 -20:00
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