快訊

PLG／找回熱情與觀眾是主因 林書豪預告12日鋼鐵人首秀

BBC記者全程目擊…我搜救隊援土耳其強震 2445萬人「看見台灣」

別貪便宜在中國大陸買安卓手機 到別國「老大哥」仍看著你

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本貓咪生吐司推「兔兔餐包」快閃！爆漿卡士達配台灣燈會超應景

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG
圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG

日本超人氣貓咪生吐司「Neko Neko Shokupan」配合今年史上最大規模的台灣燈會推出「兔兔餐包」啦！爆漿卡士達醬超好吃，即日起進駐台北市政府一樓大廳，推薦民眾欣賞燈會時不妨經過嚐鮮看看囉！

圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG
圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG

「Neko Neko Shokupan」源自於日本，因主打完全不加一滴水與使用100%北海道牛奶製成，再加上超萌貓咪造型，過去在日本有超高的討論度，每日新鮮出爐常常造成排隊人潮。

圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG
圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG

這回因應臺灣燈會特別應景推出「兔兔餐包」，超萌黃白的外觀配上妝點的兔子造型，內餡則採用特製的卡士達醬， 一口咬下爆漿超好吃。

圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG
圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG

即日起至2月19日燈會結束將快閃進駐至台北市政府一樓東側大廳販售，除了餐包與生吐司外，還有各式麵包供選購喔，快把握機會吃起來吧。

圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG
圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG

「Neko Neko Shokupan」臺灣燈會快閃店

期間：2023/2/1(三)-2/19(日)

地點：台北市政府 一樓東側大廳 醫務室旁（110台北市信義區市府路 Taipei City Hall, No. 1）

營業時間：11:30 -20:00

圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG
圖／ NEKO NEKO SHOKUPAN 台灣官方IG

延伸閱讀：

超台味！「逮丸奶茶」加草仔粿超熱賣 網悲：還沒喝過就買不到

珍奶買1送1先筆記！CoCo好友日「珍珠奶茶第二杯0元」，明日一次炫2杯

燈會 生吐司 麵包

相關新聞

只賣14天！21世紀 X Mister Donut「情人節烤雞餐」加送甜甜圈兌換券，2人分食好浪漫

情人節吃烤雞嗎？2/14將迎來情人節，21世紀攜手Mister Donut推出限時「情人節烤雞餐」，就連價格也甜甜，不僅吃得到多汁烤雞、酥脆炸雞，另外加贈Mister Donut兌換券。完美的一餐就要

最快月底開幕！ 台中屋馬燒肉進軍火鍋界 新品牌「涮屋馬」落腳惠中路

最快月底開幕！ 屋馬新品牌「涮屋馬」招牌已掛上 落腳台中惠中路

日本貓咪生吐司推「兔兔餐包」快閃！爆漿卡士達配台灣燈會超應景

日本超人氣貓咪生吐司「Neko Neko Shokupan」配合今年史上最大規模的台灣燈會推出「兔兔餐包」啦！爆漿卡士達醬超好吃，即日起進駐台北市政府一樓大廳，推薦民眾欣賞燈會時不妨經過嚐鮮看看囉！

一年調漲兩次！ 台南「邱家小卷米粉」宣布3/1起漲價 每碗110元

漲價了！ 台南「邱家小卷米粉」3/1起 調漲10元

情人節到！摩斯推「單身點心組」 獨享鯛魚燒＋冰紅茶

情人節的腳步將近，「摩斯漢堡」特別推出「甜蜜雙人組」與「多人派對組」套餐組合，同時集結甜點與咖啡，增添用餐甜蜜感。同時摩...

等了9年！基隆第一間「藏壽司」開幕9折　送Kitty提袋

歷經9年的等待，自2014年登台至今的「藏壽司」，終於將插旗基隆港，開設基隆首間、在台第50間門市。為慶祝新店開幕，還推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦