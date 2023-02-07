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今日限定！ 7-ELEVEN人氣茶飲「買10送10」 CITY系列第2杯半價
只限今天！ 7-ELEVEN每月7日「品茶優惠」快追，今日限時1天開放搶購，黑糖珍珠撞奶、英式紅茶、四季春青茶、純奶茶以及純奶青都有優惠，咖啡「大杯以上任選第2杯半價」，買到就賺到哦！
7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」今日限定推出優惠，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3，每名會員限購2組，限量2萬組，省下180元。，CITY TEA現萃茶英式紅茶／四季春青茶買10送10，限量5萬組，省下350元；CITY TEA現萃茶奶茶／奶青15杯500元，限量3萬組，省下250元，每名會員限購四組，兌換期限至3月31日。
愛喝咖啡的人也要把握，7-ELEVEN門市最後1天，CITY系列「大杯以上任選第2杯半價」，優惠品項包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡(CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外)。
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