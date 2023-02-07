今日限定！ 7-ELEVEN人氣茶飲「買10送10」 CITY系列第2杯半價

疫情幾乎來到了尾聲，除了年前尾牙一位難求外，現在春酒也是各種優惠祭出，台北喜來登主打米其林烤鴨桌席、泰國菜自由配與啤酒與義式美食暢饗等方案，每人最低僅1,000元，訂再送最多8,000元的餐飲抵用金，快搶訂了。

2023-02-07 12:00