達美樂悄下殺！連5天「外帶大披薩199元」8種人氣口味統統有
今日吃披薩！達美樂悄悄推出大披薩優惠，即日起至2/10「外帶大披薩199元」，8種人氣口味任你選，最多現省393元，超殺好康快收，連續五天的好康優惠，一天吃一種口味也不過份。
達美樂推出「新春感謝祭」，即日起至2/10連續五天，於全台183家門市推出「外帶大披薩199元」，超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、加州BBQ雞肉、夏威夷、道地美國、皇家白醬彩蔬、黃金夏威夷等8種人氣口味統統有。原價592元的四喜大披薩，現在只要199元就能享用。
此外，達美樂也同步推出「世界10大起司四喜大披薩398元(原價899元)」的外帶優惠，現省501元，起司控可別錯過這個超殺優惠啦！而必勝客則推出2/24前平日外帶「單點披薩48折起」，8種熱賣口味、大小披薩皆享優惠，最高現省341元。
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